Das Interesse an Buddhas zeitlosen Lehren wächst ständig- doch wie lässt sich der Buddhismus im Westen nutzen. Dafür bietet der Diamantweg-Buddhismus wirksame und lebensnahe Mittel. Die über 2500 Jahre alten Belehrungen bereichern Menschen in Beruf, Familie und Partnerschaft. Lebensumstände wie Freiheit, Bildung und Wohlstand bieten sogar besonders günstige Bedingun- gen, um die Mittel des Diamantweg-Buddhismus hier und heute anzuwenden. Wie das geht, wird Wojtek Tracewski in dem Vortrag „ Buddhismus in der modernen Welt “ am 21.04.2017 um 20 Uhr im Buddhistischen Zentrum Dresden in der Bautzner Straße 14 (3. OG) erläutern. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und an einer geleiteten Meditation teilzuneh- men. Der Eintritt kostet 6€.

Wojtek Tracewski unterrichtet seit 1992 Meditation und Buddhismus in Europa, Nord- und Südame- rika, Australien, Südafrika und Asien. Seine Vortragsreisen führen ihn besonders oft nach Deutsch- land und Russland; er spricht fließend Deutsch, Russisch und Englisch.

Der Absolvent der Akademie der Bildenden Künste in Warschau wurde noch zu Sowjetzeiten 1980 Buddhist. Wojtek Tracewski, Jahrgang 1962, ist Herausgeber der buddhistischen Zeitschrift „Diamentowa Droga“ und Vereinsratsmitglied von über 60 buddhistischen Zentren in Polen. Er hat eine Tochter und lebt mit seiner Frau in Warschau.