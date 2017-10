„Buddha in Deutschland“ – unter diesem Schlagwort organisieren mehr als 70 buddhistische Zentren am Sonntag, den 22. Oktober einen Tag der offenen Tür, auch das Buddhistische Zentrum Dresden.

Von 12 bis 18 Uhr können die Besucher die Zentrumsräume ansehen, sich die Grundzüge des Buddhismus in rund 30-minütigen Vorträgen erklären lassen und bei angeleiteten Kurzmeditationen (ca. 10 Minuten) eine erste Meditationserfahrung machen.

Zudem kann man bei Tee und kleinen Snacks mit den Zentrumsmitgliedern ins Gespräch kommen und Fragen stellen. Mehr Infos finden Interessierte auf www.buddha-in-deutschland.de .



Das Buddhistische Zentrum Dresden ermöglicht allen Interessierten einen einfachen und verständlichen Zugang zum Buddhismus. Es bietet unter anderem Montag und Donnerstag um 20:30 Uhr angeleitete Meditationen zum Mitmachen sowie jeden Montag um 19:30 Uhr einen Vortrag über Buddhismus, kostenlos und ohne Anmeldung.

Die rund 50 Mitglieder betreiben das Zentrum ehrenamtlich und verstehen den Buddhismus als Bereicherung ihres Lebens mit Familie, Partnerschaft und Beruf. Träger ist der gemeinnützige Verein „Buddhistische Zentren Ost der Karma Kagyü Linie e. V.“



Gegründet wurde das Zentrum 1997 von Lama Ole Nydahl, dem wohl bekanntesten westlichen Lehrer des Buddhismus. Es steht in der Tradition der Karma Kagyü Linie, die im 11. Jahrhundert in Tibet entstanden ist und den Diamantweg vermittelt, der zu den großen Lehrrichtungen Buddhas zählt.

Ihr geistiges Oberhaupt ist der 1983 in Tibet geborene Thaye Dorje, Seine Heiligkeit der 17. Karmapa.