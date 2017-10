„Buddhas Lehre von Ursache und Wirkung“ im Buddhistischen Zentrum Dresden am 14. Oktober | Christos Maglousidis über Ursache und Wirkung



Alles, was wir erleben, beruht aus buddhistischer Sicht auf dem Prinzip von Ursache und Wirkung, auch Karma genannt: Alle Gedanken, Worte und Taten führen zu entsprechend angenehmen oder schwierigen Erfahrungen. Christos Maglousidis wird am

14 Oktober um 20 Uhr im Buddhistischen Zentrum Dresden in der Bautzner Str. 14 in dem Vortrag „Karma: Buddhas Lehre von Ursache und Wirkung” erklären, wie eigenverantwortliches Handeln unser Leben verändert. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und an einer geleiteten Medita;on teilzunehmen.

Der Eintritt kostet 6€.



Christos Maglousidis wurde 1958 in Thessaloniki geboren. Seit 2008 ist er Schüler von

Lama Ole Nydahl und wurde von diesem 2015 gebeten Buddhismus zu unterrichten. Christus ist Verheiratet und hat einen Sohn. Er Arbeitet als IT-Berater und Interim Manager.



Das Buddhistische Zentrum Dresden wird von seinen rund 50 Mitgliedern ausschließlich ehrenamtlich betrieben. Seine vielfältigen Angebote machen es zu einem Mittelpunkt buddhistischen Lebens in Dresden. Angeleitete Meditationen, wöchentliche Informationsabende sowie regelmäßige Vorträge und Meditationsseminare stehen allen Interessierten offen und sind überwiegend kostenlos. Es gehört zu den Buddhistischen Zentren Ost der Karma Kagyü Linie e.V. und einem Netzwerk von deutschlandweit rund 150 buddhis;schen Zentren. Diese haben sich im Buddhistischen Dachverband Diamantweg e.V. (BDD) zusammengeschlossen und bilden die größte buddhistische Gemeinschaft in Deutschland. Gegründet von den Dänen Hannah und

Lama Ole Nydahl stehen sie unter der spirituellen Leitung von Thaye Dorje, Seiner Heiligkeit dem 17. Karmapa. Der Karmapa ist das Oberhaupt der Karma Kagyü Linie, eine der ältesten buddhistischen Schulen Tibets. Sie vermittelt den Diamantweg-Buddhismus, der besonderen Wert auf Meditation und ihre Integration in das tägliche Leben legt.