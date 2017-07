Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen:



Bei Buchung bis 31.7.2017 erhalten Sie pro Person 250 Euro Bordguthaben!



Wir fliegen von Frankfurt nach Oslo, besichtigen die Stadt und fahren am nächsten Tag mit der Bergen-Bahn von Oslo nach Bergen.

Nach einem Stadtrundgang in Bergen gehen wir an Bord der M/S Nordkapp

und fahren von Bergen nach Kirkenes und wieder zurück nach Trondheim!

Nach einer Stadtbesichtigung dort fliegen wir gemeinsam zurück nach Frankfurt.



