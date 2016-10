Bei den Wintervorbereitungen im eigenen Garten kann das Bewässerungssystem viel Zeit in Anspruch nehmen. Das System von Regenmeister ist frostsicher und dem Anbieter zufolge so ausgelegt, dass auch die Wasserleitungen vor dem Winter nicht trockengeblasen werden müssen.



Der Winter kommt, und im Schlepptau hat er wie jedes Jahr wieder Frost und Schnee. Für Gartenfreunde gilt es in den Wochen zuvor nicht nur ihren Garten für die kalte Jahreszeit vorzubereiten, auch die Geräte, die einem das Jahr über treue Dienste geleistet haben, verlangen nach ihrem Recht.

Mitunter ist der Rechen das einzige Gartengerät, das in den Herbstwochen noch gebraucht wird. Laub sollte man nicht auf dem Rasen liegen oder gar überwintern lassen. Schaufel oder Harke sollte der ambitionierte Gärtner dagegen am besten reinigen, ehe er sie über den Winter in den Geräteschuppen oder Keller bringt.



Ein umfangreiches Bewässerungssystem könnte dagegen schon einiges mehr an Aufwand benötigen. Die Wintervorbereitungen bei Bewässerungssystemen aus dem Hause Regenmeister halten sich jedoch in Grenzen, so Geschäftsführer Marcel Kayser. „Im Winter kann fast alles so bleiben wie im Sommer, weil unser System inklusive Wasserstrang absolut frostsicher ist.“, so Kayser. Auch das in anderen Fällen notwendige Trockenblasen von Wasserleitungen könne man sich sparen. Man müsse lediglich vor dem ersten Frost die Wasserverteiler entleeren und die Wasserhähne sollten in der kalten Jahreszeit geöffnet sein. Außerdem sollten die Bewässerungsautomaten, die die Bewässerung bei einem System von Regenmeister individuell steuern, über den Winter frostfrei gelagert werden.



Systeme ohne ausreichenden Frostschutz brauchen dagegen etwas mehr Vorbereitung für die kalte Jahreszeit. Hier gilt es vor allem Leitungen und Schläuche auszublasen. Das Ausblasen geschieht zum Beispiel mit Hilfe von Druckluft. Experten raten dabei auf jeden Fall auf die Sicherheit zu achten und etwa Schutzbrillen zu tragen, um Augen vor ggf. umherfliegenden Teilen zu schützen.



Über Regenmeister:

Regina und Marcel Kayser sind die Geschäftsführer der Firma Regenmeister GmbH. Sie und ihr Team helfen bei Beratung und Planung des idealen Bewässerungssystems. Das Spektrum der angebotenen Anlagen deckt dabei die intelligente Bewässerung eines Balkons über Bewässerungen aus der Regentonne bis hin zum parkähnlichen Garten ab. Im Portfolio sind Bewässerungscomputer, Feuchtesensoren sowie hilfreiche Tipps für die ideale Gartenbewässerung. Für Interessenten online einzusehen im Regenmeister Onlineshop unter http://www.regenmeister.de.



Bildunterschrift:

Marcel Kayser von Regenmeister: Frostsichere Bewäserungsanlagen.



Pressekontakt:

Regenmeister GmbH

Marcel Kayser

Am Kaiserschlag 27

64295 Darmstadt

Tel. 06151-3913747

Internet: www.regenmeister.de

E-Mail: info@regenmeister.de