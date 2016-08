Spontan mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen Lust auf einen Wochenendausflug? Das Gästehaus Franz in Saarbrücken ist auch für einen Wochenendausflug sehr interessant.



Das Gästehaus Franz liegt sehr zentral. Bereits vor der Haustür wird die gute Infrastruktur des Saarlandes sichtbar. Die ruhige Seitenstraße führt die Gäste in wenigen Minuten zu einem gut ausgebauten Verkehrsnetz.

Nahverkehr, Landstraßen, Autobahn sind kurzfristig erreichbar.





Paare, Familien und kleine Gruppen schätzen die Ferienwohnungen sehr.

Viel Platz und eine solide Ausstattung sind nur ein Auszug der Argumente der Stammgäste.



Das Gästehaus Franz ist besonders für kleine Gruppen sehr interessant.

Feiern und übernachten ist bei den Gästen eine gesuchte Option. Der Eventraum bietet viel Potential.



Stetig neue Gäste bestätigen das Konzept.

Besonders attraktiv ist das Biosphärenreservat Bliesgau und die Saarland Therme. Wellness, Wandern oder Golfen ...in direkter Umgebung gibt es viele Angebote.