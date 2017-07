Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen, so günstig wird es nie wieder:

Auch für Alleinreisende geeignet, wir begleiten diese Reisen persönlich!



Wir haben 2 Gruppenreisen ausgeschrieben:



Reise 1: vom 3.-13. Februar 2018

Bergen-Kirkenes-Tronheim - inkl. Vollpension an Bord

Flug ab/bis Frankfurt

persönliche Reisebegleitung von TUI ReiseCenter

Stadtrundfahrt Trondheim - Preis ab: 1.792 Euro pro Pers.



Reise 2: vom 4.-15.September 2018

inkl. Linienflügen von Frankfurt nach Oslo und von Trondheim nach Frankfurt

Übernachtung und Stadtbesichtigung Oslo

Fahrt mit dem Panoramazug der Bergenbahn von Oslo nach Bergen

Hurtigrute von Bergen nach Kirkenes und zurück nach Trondheim inkl. Vollpension

Stadtrundfahrt in Trondheim

persönliche Reisebegleitung von TUI ReiseCenter



Preis ab: 2.804 Euro



