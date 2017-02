Bald geht sie wieder los, die „heiße Phase“ und gleichzeitig Endspurt im Karneval der Session 20216/17. Doch wie verhält man sich richtig? Rheinländer haben dies von Kindesbeinen an mitbekommen, für Auswärtige ist es aber so manch „Buch mit sieben Siegeln“. Abhilfe schaffen soll hier ein Faltblatt mit dem Titel „Karneval an Sieg und Rhein – Feiern ohne Grenzen… aber mit Regeln“. Aufgelegt hat dies das Kommunale Integrationszentrum des Rhein-Sieg-Kreises (KI). In sieben Sprachen (Deutsch, Albanisch, Arabisch, Persisch, Urdu, Englisch, Französisch) informiert es anschaulich über die fünfte Jahreszeit im Rheinland und seine „Spielregeln“. Vor allem vor dem Hintergrund der Erfahrungen Silvester/Neujahr 2015/16.

Die „Spielregeln“ sind aber die Karnevalszeit allgemein gültig. Zusammengefasst kann man sagen: „Ein Nein ist ein Nein“. Dies ruft zu uneingeschränktem Respekt gegenüber den Mitfeiernden auf, der auch beim ausgelassenen Tanzen, Schunkeln und Feiern nicht über Bord geworfen werden darf. Feiern mit Freude und Respekt - dann wird der Karneval für Alle ein fröhliches Erlebnis.

Das Faltblatt steht allen Interessierten, den Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises, ehrenamtlich Aktiven, Karnevalsvereinen und anderen Organisationen, zur Verfügung und kann a.b sofort über das Integrationsportal des Rhein-Sieg-Kreises im Internet heruntergeladen oder über das Kommunale Integrationszentrum des Rhein-Sieg-Kreises, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, in Siegburg als Druckversion bezogen werden.