Urlaub in Südtirol



Das Landhotel Mühlwaldhof in Natz in Südtirol hat seinen Gästen viel zu bieten. Das Ambiente, das Essen und das Personal machen Ihren Urlaub unvergesslich. Das Hotel bietet Ihnen viel Platz, Ruhe und Geschmack, überzeugen Sie sich selbst. Die Köche verwöhnen Sie mit täglich frisch gekochten Spezialitäten. Auch das reichhaltige Frühstücksbuffet darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Lassen Sie es sich schmecken!



4 Sterne Wellnesshotel in Südtirol



Das 4 Sterne Wellnesshotel am Tor zu den Dolomiten lässt keinen Wunsch offen. Das Landhotel Mühlwaldhof liegt sehr zentral auf dem Apfelhochplateau und bietet deshalb eine traumhafte Aussicht auf die Natur. Von hier aus können Sie in kürzester Zeit alle bekannten Sehenswürdigkeiten Südtirols schnell und einfach erreichen. Sie werden hier ein breites Angebot an Museen, Burgen und Kultur finden. Besuchen Sie das Archäologiemuseum oder genießen Sie die Eindrücke der botanischen Gärten.



Wanderurlaub – Erkunden Sie die Südtiroler Natur



Die reiche Südtiroler Natur lädt Groß und Klein, das ganze Jahr zum Wandern ein. Egal ob Single oder mit einer Familie, am Wandern wird jeder seinen Spaß entdecken. Nicht nur für Fortgeschrittene, sondern auch für Anfänger sind die Strecken geeignet. Nach einem langen und anstrengenden Tag lässt es sich am besten im Wellnessbereich gut gehen. Das Landhotel Mühlwaldhof stellt deshalb ein schönes Hallenbad und ein Außenbecken, sowie einen Saunabereich zur Verfügung. Auf Anfrage können Sie hier auch Sonderleistungen wie Massagen in Anspruch nehmen. Lassen Sie es sich hier gut gehen, das Personal lässt keine Wünsche offen.



Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.landhotel-muehlwaldhof.com/