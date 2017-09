Es gibt immer einen Grund zu feiern.

Junggesellenabschied, JGA,

ob im großen oder kleinen Rahmen, wir gestalten außergewöhnliche Momente. Unser Rezept? Erfahrung!

Ob Junggesellen- oder Junggesellinnenabschied – Frauen & Männer sind willkommen.

Mit unseren Räumlichkeiten für bis zu 300 Personen bieten wir Ihnen für jeden Anlass das passende Ambiente

Feier den JGA in Düsseldorf wie du Ihn gerne hättest!



Du und deine Freunde seit mitten in der Planung des Junggesellenabschiedes eures Freundes/in und seit auf der Suche nach passenden Ideen?

Hier findest du die Location für einen perfekten Junggesellenabschied in Düsseldorf. Macht eurem Freund/in noch einmal eine riesen Freude bevor er den Bund der Ehe schließt.

Die Spezialität unseres Hauses ist Rodizio das einzigartige All you can eat in Düsseldorf.

Keine Lust auf Fleisch oder Fisch? Auch Vegetarier finden bei uns ihr kulinarisches Highlight.

Lassen Sie sich von uns verwöhnen und genießen Sie Ihr Fest in einmaliger Atmosphäre!

Eine tolle Atmosphäre mit Tanz und Gesang rundet dieses Erlebnis an eurem Junggesellenabschied in Düsseldorf ab

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Tel. 0211 308 33 22