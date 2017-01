Musik vor J.S.Bach spielen wir am 4.2.2017um 17 Uhr in der Presse -Tonne in Freiberg. Daniel Oehme - Altus, Martina Möwes - Fidel und Heiko Schmiedel - Oud spielen Werke von Dufay, Desprez, Binchois, Krieger und Purcell.



Eintritt: 10 Euro /Erwachsene

8 Euro/ ermässigt



Herzliche Einladung an alle Interessenten.