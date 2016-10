Ich habe die Webseite mal ein wenig getestet und dabei folgende funktionen der neuen Webseite mit den fünf Worten herrausgefunden:



– Es muss jedes Feld ausgefüllt werden!

– Es darf nur EIN Wort pro Feld!

– Sonderzeichen und Umlaute sind bei den Feldern möglich!

– Pro Wortfeld gibt es 14 Zeichen, also längere Wörter können nicht genutzt werden oder müssen aufgeteilt werden!

– von einem Kasten zum nächsten kommt man mit „Tab“ !

– In der Antwort können Links eingetragen werden, die dann auch anklickbar sind !

– Sie können eine Nachricht wieder löschen, dann ist auch der Kommentar / die Antwort dazu weg. Nur den Kommentar kann man allerdings nicht löschen !

– Sie können weder einen Kommentar / Antwort noch die Nachricht „Fivewords“ nachträglich bearbeiten oder ändern !

– Es werden immer nur die letzten 10 aktuellen Nachrichten angezeigt !



Fazit:

Eine witzige und neue Methode sich schnell Kurznachrichten zu senden, bzw. ein Ereignis oder eine Person zu beschreiben.



Was fehlt (aber in der Planung ist) ist vor allem eine App für Smartphones.

Was auch in Planung ist, ist die Möglichkeit der Einbindung des FiveWords-Profil über ein „Widget“



Die Nutzung ist eigentlich simpel und selbsterklärend.

Für die seriöse Vorstellung eines Unternehmens ist diese Plattform sicherlich (noch) nicht geeignet, ist dafür aber auch gar nicht gedacht und konzipiert.

Vielleicht kann es die „Bewertungsrubrik“ oder den „FAQ“-Bereich einmal ergänzen oder „aufpeppen“, wenn das Widget später einmal da ist.



Als Ultra-Kurz-Nachrichtendienst kann FiveWords sicherlich eine Alternative zu Twitter in bestimmten Nischen werden wie z.B. „Beschreibe mich in 5 Wörtern“ oder „5 Worte zum neuesten Tatort“ etc. pp.