Die große Jubiläumstour des Musicals „SERVUS PETER“ zum 90. Geburtstag des unvergessenen Peter Alexander startet zwar erst am 7. Oktober, die Vorfreude ist jedoch schon jetzt riesig.



Mit einem Appetithappen einstimmen und die Wartezeit versüßen kann man sich am 10. September um 20.15 Uhr im MDR Fernsehen.



Peter Grimberg, Autor und Hauptdarsteller bei „SERVUS PETER“, ist zu Gast in Stefanie Hertels TV-Show „Meine Stars“ und stellt seinen Hit „Hol den Peter“, den Finaltitel des Musicals vor. Das Medley ist ein fröhlicher Gute-Laune-Mix aus den schönsten Evergreens von Peter Alexander und anderen Klassikern der 50er und 60er Jahre.



LIVE erleben kann man Peter Grimberg und sein hochklassiges Ensemble vom 7. Oktober 2016 bis zum 19. April 2017 in 88 Veranstaltungsstädten bundesweit. Karten für „SERVUS PETER- Eine Hommage an Peter Alexander“ gibt es bereits ab 27,90 €. Alle Termine und Tickets auf www.servuspetermusical.de oder bei der Tickethotline: 0365-5481830.