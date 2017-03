Studien haben belegt, dass Sanddorn und dessen Endprodukte eine antioxidative Fähigkeit aufweisen. Durch 10 Mikrogramm / ml Chrom wurden in einem Versuch zuerst Zellen "vergiftet". Anschließend ließ sich durch Zugabe von 500 microg/ml Sanddorn als alkoholische Lösung ein starkes antioxidatives Potenzial erkennen. Die Antioxidationsfähigkeit der Zellen war fast wiederhergestellt. Indische Forscher haben indes weitere Untersuchungen durchgeführt, die zu einem ähnlichen Ergebnis kamen. Demnach können auch Rückschlüsse auf eine Wirksamkeit bei diversen Erkrankungen gezogen werden. Das enthaltene Vitamin C kann sogar förderlich zur Bekämpfung von Krebs oder Arthrose sein, so die Froscher. Humanstudien, die diese Ergebnisse belegen fehlen noch.