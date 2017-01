Nicht die Preise machen das Gästehaus Franz besonders attraktiv, sondern die Möglichkeiten und Angebote. Nur wenige Häuser erfüllen im Detail die Anforderungen für 12-20 Personen. Das Gästehaus Franz ist für diese Zielgruppe optimal ausgerichtet. Ideal ist auch die zentrale und ruhige Lage.



Urlaub mit Freunden und Familie ist besonders bei den jüngeren Generationen sehr beliebt. Was "früher" normal war, wird heute wieder modern.

Generationen übergreifendes Reisen wird immer beliebter.



Natürlich ist das nicht immer ein Urlaub über 10-14 Tage. Aber der Wochenendausflug, oder Kurzurlaub wie es heute heisst mit 10-20 Personen ist sehr gefragt. Seid 2012 wid das Haus für diese Zielgruppe aktiv ausgebaut. Die Raumaufteilung, die Ausstattung und die Möglichkeiten im Haus sind speziell für dieses Thema ausgerichtet.





Was macht das Haus zu

einem einzigartigen Spezialisten ?





Es gibt viele Schlafzimmer mit individueller Gestaltung. Doppel-, Einzel-, oder Kinderbett wird entsprechend dem Bedarf ergänzt. Sehr wichtig sind auch die vielen Toiletten und Bäder im Haus. Das sichert die gewünschte Privatsphäre. Die einzelnen Küchen kürzen nicht nur die Wege ab, sondern können auch den individuellen Bedarf der kleinen Gruppen besser bedienen. Insgesamt bieten die 300 m² viele Möglichkeiten. Diese Freiheit ist nicht nur bei den Kindern sehr hoch im Kurs.



Die Kombination aus übernachten und feiern wird durch den grossen Multifunktionsraum ermöglicht. Neben dem Aufenthaltsraum haben Gäste zusätzlichen Raum für die Freizeitgestaltung. Regionale Kooperationen bringen weitere Nutzungsmöglichkeiten für schöne Events mit Familie, Freunden oder Kollegen.



Natürlich freuen sich auch rüstige Senioren über das ebenerdige Appartement im EG. Der zweite Eingang erspart zusätzliche Treppen. Ganz ohne Treppen geht es aber nicht, für sportliche Aktivität im Haus ist damit indirekt gesorgt.



In direkter Umgebung sind viele Aktivitäten möglich. Die zentrale Lage bietet viel Potential für aktive Urlauber. Die Nähe zur Stadt und dem Biosphärenreservat Bliesgau sind eine wertvolle Basis.