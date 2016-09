Es ist fast wie verhext: Ein wichtiger Termin steht an und man steht verzweifelt vor dem Kleiderschrank und weiß nicht, was man gerade anziehen soll. Und das, obwohl zur Auswahl meist reichlich Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires stehen. Sollte man sich elegant oder doch lieber „casual“ kleiden? Ist ein Rock oder eine Hose angebracht? Passt diese Tasche überhaupt zu den Schuhen? Im Idealfall hat man sofort die richtigen Antworten auf all diese Fragen. Meist aber bleiben einem die Antworten erspart.



Den Leuten, die sich gern passend zum Event kleiden bzw. auch sonst, im Alltag, positiv auffallen wollen, stehen die Experten von PASSION4STYLE mit Rat und Tat zur Seite. Gerade Personen, die ihren eigenen Stil noch nicht entdeckt haben, helfen die Modeberater. Der Online-Beratungsdienst wurde von Mara Hummel ins Leben gerufen und soll Menschen dabei helfen, richtig gekleidet Termine wahrzunehmen bzw. einen auf jedes Ereignis vorbereiteten Kleiderschrank zu haben.



Die Modeberatung läuft nach einer ursprünglichen Personenanalyse, denn die Tipps werden individuell verliehen. D.h. dass nicht nur Größe und Statur, sondern auch Haarfarbe und sonstige Vorlieben, was Mode angeht, in Betracht gezogen werden. Wichtig ist aber auch, dass zur entsprechenden Kleidung auch die passenden Accessoires gewählt werden. Dass das gelingt, dafür garantieren die Modeberater von http://passion4style.com.



Unentschlossen vor dem Spiegel? Das muss nicht sein. Die Experten des Modeberatungsdienstes haben Ratschläge für jeden Anlass parat, egal, ob es sich nun um den Besuch einer Operngala oder um ein Vorstellungsgespräch handelt. Persönliche Schwächen werden zu Stärken, wenn die PASSION4STYLE-Experten eingreifen. Sie verraten aber auch, wie Farben richtig kombiniert werden, damit man positiv auffällt.