Viele können sich noch daran erinnern, bei einem Freund oder Verwandten als Jugendlicher zum ersten Mal mit dem Luftgewehr geschossen zu haben. Bei Jungen sind das Erfahrungswerte, die man nicht vergisst. Waffen bieten Schutz und dienen der Nahrungsbeschaffung, sie sind damit auch ein hoher Status. Waffen sind zudem sehr gefährlich, selbst für den Waffenhalter. Deswegen werden nur die weniger bedenklichen Waffen an Kunden ohne Waffenbesitzkarte veräußert. Im Sortiment von Armsquare finden sich dennoch sehr viele frei verkäufliche Waffen, hier gibt es jedoch Altersbeschränkungen. Es gilt auch für die Luftgewehre, dass man sie keinem zehnjährigen verkauft oder anvertraut.

Luftgewehre werden in ganz verschiedenen Ausführungen angeboten, die auch mit einem unterschiedlichen Druck schießen. Genau wie beim Paintball sind diese Joule ausschlaggebend, ab welchem Alter die Sportwaffe frei gegeben wird oder ob sogar eine Waffenbesitzkarte notwendig ist. Paintball Waffen haben so viel Druck, dass sie im Sport nur auf Menschen in Schutzausrüstung ausgerichtet und abgefeuert werden dürfen. Trifft der Paintball das Auge, hat man vielleicht nur noch eines. Die gleiche Gefahr gilt bei Luftgewehren, dass man einem locker das Auge ausschießen kann oder sich der Diablo sogar durch die Kleidung ins Fleisch bohrt. Auch diese sollen deswegen niemals auf Tiere abgefeuert werden. Weiterhin darf man Schusswaffen auch nicht einfach abfeuern, wenn Gefahr besteht, dass die Kugel irgendetwas treffen könnte. Die Zielscheibe wäre also nicht vor einer Buchenhecke zur Grenze vom Nachbargarten zu hängen sondern an einer Hausmauer oder in einen geschlossenen Raum. Hätte man weit hinter der Zielscheibe freie Fläche, die man gut überschauen kann, wäre das auch ok.

Wer all die Voraussetzungen vorfindet, um das Luftgewehr erwerben und nutzen zu können, findet unter http://www.armsquare.de/ nicht nur dieses sondern auch passende Munition und Pflegemittel. Bei den Luftgewehren gibt es viele Modelle von Browning im Sortiment von Armsquare. Dieser Markenname hat einen sehr guten Ruf unter Waffenkennern. Viele Modelle werden mit Kimme und Korn geliefert, andere mit Zielfernrohr. Selbst Luftgewehre mit hoher Joulzahl schießen nicht tausende Meter weit. Dennoch kann bereits der Umgang mit Zielfernrohren geübt werden. Wer als Jugendlicher Gefallen am Schießen findet, wird als Erwachsener häufig eine Waffenbesitzkarte beantragen und ganz andere Waffen sein eigen nennen. Sich mit den Grundlagen am Luftgewehr bereits vertraut machen zu können, wäre von Vorteil.

Diese Luftgewehre sehen für den Laien wie scharfe Waffen aus. Wer einen Einbrecher mit dem Luftgewehr stellt, kann diesen in die Flucht jagen aber ist sich sicher, diesen nicht zu erschießen. In den USA mit ganz anderen Waffengesetzen sterben leider sehr viele Menschen durch ihre Mitbewohner, da sie mit Einbrechern nur verwechselt werden. Luftgewehre haben damit viele Vorzüge, wenn man gerne schießen, aber keinen Schaden anrichten möchte. Mit Armsquare können laufend die zum Schießen notwendigen Diablos nach bestellt werden.



Pressekontakt:

ARMSQUARE GmbH

Schwanfelder Straße 8

D-97241 Bergtheim | Würzburg

Geschäftsführung: Andrea B. Ferkinghoff



+49 (0) 9384 882 12 - 20

+49 (0) 9384 882 12 - 19

info@armsquare.com