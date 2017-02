Ein Mercedes C63 AMG Coupé steht im Mittelpunkt der neuesten Ausgabe des Trendreports der Autotuner von Chrometec. Aus dem Wagen soll ein Musterbeispiel für die Möglichkeiten des Autotuning werden.



Durch ein Software-Update des Herstellers erlebten Besitzer von C63 AMG‘s (Baureihe 205) eine böse Überraschung. Die neu eingestellte Steuerung der Auspuffklappen sorgte dafür, dass beim Fahren für viele ein spürbar gedrosseltes Soundgefühl aufkam. Die Klappen öffneten sich deutlich weniger und die Abgasanlage gab deshalb auch nicht mehr den charakteristischen Sound von sich. Abhilfe kann in diesem Fall eine elektronische Klappsteuerung mit Fernbedienung schaffen, wie sie auch bei Chrometec in Kleinrinderfeld zu kaufen ist. Mit ihr bekommt der Fahrer die komplette Kontrolle über Auspuff und Sound zurück.



Eine elektronische Klappsteuerung ist aber nur ein Beispiel für eine Tuningmaßnahme, die auch dann das Tuningherz höher schlagen lässt, wenn der Autohersteller keine unerwünschten Software-Updates vornimmt. Wobei beim Thema Tuning viele ja meist an Felgen oder Spoiler denken. Das Spektrum ist aber um einiges größer und wer nur an Felgen, Spoiler oder das Tieferlegen des Autos denkt, hat nicht selten schlicht ein paar Vorurteile im Kopf. Tunen bedeutet nicht sein Auto nur optisch zu verbessern, sondern explizit seine Leistung zu steigern.



Was man alles machen kann, will das Team rund um Patrick Grimm ganz praxisnah am eigenen Firmenwagen aufzeigen. Deshalb wurde das Mercedes C63 AMG Coupé sozusagen zum Firmenprojekt und Ziel der Tuningleidenschaft bei Chrometec.



Felgen, Zusatz-Klappsteuerung, Kühlergrill-Blende in Carbon, Heckspoilerlippe oder auch das Gehäuse für die Außenspiegel in Carbon und der Carbon Heckdiffusor – dieses Auto wird mit dem Komplettpaket von Chrometec ausgestattet. Welche Teile im Einzelnen dabei zum Einsatz kommen, kann man im neuesten von Chrometec herausgegebenen Trendreport nachlesen, der unter anderem unter http://www.chrome-tec.com kostenlos abrufbar ist. Umfangreiches Videomaterial, natürlich mit dem zugehörigem Sound, hat die Tuningschmiede in ihrem YouTube-Kanal unter https://www.youtube.com/CHROMETEC bereitgestellt.



Über das Unternehmen

Die Firma Chrometec ist spezialisiert auf Mercedes-Tuning. Das Angebot der Unterfranken umfasst ein breites Spektrum im Bereich des High End Tuning von Aerodynamikteilen über Aluminiumfelgen und Sportauspuffanlagen bis zu Einzelanfertigungen aus Carbon. Neben dem Tunen von Fahrzeugen haben sich die Unterfranken auf den Verkauf von Tuningteilen spezialisiert. Informationen erhalten Interessierte über die Chrometec Hotline 09366 – 981257 und über den Internetauftritt unter http://www.chrome-tec.com.