Chrometec präsentiert neue Aero-Dynamik-Bauteile für die Mercedes V-Klasse + Vito 447. Im Einzelnen sind es ein Einlamellen-Kühlergrill, Frontspoiler, Seitenschweller, Heckdiffusor-Ansatz und ein AMG Line Heckspoiler, die mehr Performance aus der beliebten V-Klasse herausholen.



Die Tuning-Spezialisten von Chrometec mit Sitz im fränkischen Kleinrinderfeld haben neue Aero-Dynamik-Anbauteile im Programm. Im Fadenkreuz der Optimierung sind dieses Mal die Mercedes V-Klasse oder das Modell Vito 447. Ob Einlamellen-Kühlergrill, Frontspoiler, Seitenschweller oder ein neuer Heckdiffusor-Ansatz – viele Varianten der Verbesserung sind möglich. Unabhängig von Radstand oder Ausstattungsvariante profitieren Nutzer von den diversen den Luftwiderstand optimierenden Anbauteilen.



Gerade die Frontspoilerlippe sorgt auch optisch für eine charaktervolle Front. Das Tuning-Teil verbreiterte die V-Klasse visuell deutlich. Besonders wenn der obere Teil der Lippe farblich abgesetzt werde, so Chrometec-Chef Patrick Grimm, komme das Tuning optisch sehr schön zur Geltung.



Die Spoiler an sich zeitigt eine optimierte Aerodynamik und verschmelze Design und Funktion zu einer synergistischen Einheit. Die Tunig-Teile passen übrigens in aller Regel auch für die Reisemobile der Marco Polo Reihe, so Grimm weiter. Einzelheiten können Interessenten telefonisch klären.



Zum Einbau des Frontspoilers ergänzt der Tuning-Experte: „Der Frontspoiler setzt am originalen Stoßfänger an“. Das Anbauteil werde auf Wunsch und persönliche Rücksprache mit Kunden verklebt oder mechanisch arretiert.





Über das Unternehmen:

Chrometec ist spezialisiert auf Mercedes-Tuning. Das Angebot der Unterfranken umfasst ein breites Spektrum im Bereich des High End Tuning von Aerodynamikteilen über Aluminiumfelgen und Sportauspuffanlagen bis zu Einzelanfertigungen aus Carbon. Neben dem Tunen von Fahrzeugen haben sich die Unterfranken auf den Verkauf von Tuningteilen spezialisiert. Informationen erhalten Interessierte über die Chrometec Hotline 09366 – 981257 und über den Internetauftritt unter http://www.chrome-tec.com.



Chrometec. GmbH | High-Quality Tuning für Mercedes-Benz, Patrick Grimm | In den Neun Morgen 32 | D-97271 Kleinrinderfeld Internet www.chrome-tec.com | E-Mail info@chrome-tec.de, Telefon 09366 981257| Telefax 09366 981256