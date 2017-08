Ca. 15-20% aller Menschen sind hochsensibel. Häufig sind es Idealistinnen oder Idealisten. Mit hohen (ethischen) Ansprüchen an sich selbst und ihre Umwelt, brauchen sie mehr als nur einen Job und benötigen das Gefühl einer sinnvollen Tätigkeit.

Die erhöhte Reizempfindlichkeit führt oft zu einer gesteigerten Stressanfälligkeit, die sich in geringerer Belastbarkeit und häufigen Krankheiten äußern kann. Idealismus und Engagement können zu einer grundsätzlichen Überforderung beitragen.



In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Klopfakupressur (EFT) auf sehr einfache Weise für einen leichteren Umgang mit beruflichen Belastungen aus der Hochsensibilität einsetzen und Ihren chronisch erhöhten Stresspegel wirkungsvoll wieder senken können.



Termin: 14.-15.10.2017