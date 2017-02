Eine vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat aus Bonn beim Marktforschungsinstitut Ipsos in Auftrag gegebene Umfrage hat ergeben, dass 51 Prozent der Verkehrsteilnehmer in Deutschland davon ausgehen, dass die Unfallursache Ablenkung am wirkungsvollsten durch härtere Strafen, etwa erhöhte Bußgelder und Punkte in Flensburg, bekämpft werden könne. An zweiter Stelle rangiert mit 43 Prozent die verstärkte Überwachung und gezielte Kontrolle des Handyverbotes durch die Polizei, auf den dritten Platz kommt mit 34 Prozent folgt eine verstärkte Aufklärung in Schulen und Fahrschulen. Auf den weiteren Plätzen folgen die technische Blockierung elektronischer Geräte während der Fahrt sowie eine verstärkte Verkehrsaufklärung und Öffentlichkeitsarbeit mit jeweils 29 Prozent sowie die Ausweitung des bestehenden Handyverbots auf Tablets und E-Books mit 26 Prozent.

Der DVR empfiehlt allen Autofahrern Tätigkeiten, die nichts mit Fahren zu tun haben, zu vermeiden.