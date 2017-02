Wie der Deutsche Verkehrsicherheitssrat (DVR), Bonn, feststellt, unterschätzten viele Autofahrer die Gefahr akuter Müdigkeit am Steuer. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungs-Instituts TNS Emnid im Auftrag des DVR im Rahmen der Kampagne „Vorsicht Sekundenschlaf!“ setzten die Befragten vielfach auf falsche Hilfsmittel, 60 Prozent öffneten ein Fenster, 38 Prozent setzten auf Kaffee oder Energydrinks und 30 Prozent drehten die Musik auf. Bei 18- bis 29-Jährigen lägen koffeinhaltige Getränke (53 Prozent) und laute Musik (51 Prozent) besonders hoch im Kurs. Der DVR weist jedoch darauf hin, dass diese vermeintlichen Hilfsmittel das Einschlafen nicht verhinderten. So wurde auch ermittelt, dass jeder Vierte (26 Prozent) schon mal am Steuer eingenickt sei. Die Wahrscheinlichkeit für einen Sekundenschlaf hängen laut DVR von verschiedenen Faktoren ab, hierzu gehören die Dauer der Schlaflosigkeit, die Tageszeit und die Situation. Die Wahrscheinlichkeit für einen Sekundenschlaf sei nach einer durchwachten Nacht, in den frühen Morgenstunden zwischen vier und sieben und in monotonen Situationen wie auf der Autobahn besonders hoch.“

Statt auf diese Pseudo-Hilfsmittel zu setzen, sei nach Darstellung des DVR allein ausreichender Schlaf das A und O – und zwar vor Fahrtantritt! Ist das leider nicht der Fall, sollte bei ersten Anzeichen akuter Müdigkeit während der Autofahrt unverzüglich ein Parkplatz angefahren und 10 bis 20, maximal 30 Minuten geschlafen werden. Wer möchte, könne vor dem Kurzschlaf einen Kaffee trinken, das darin enthaltene Koffein wirke erst nach 30 Minuten, hindere daher nicht beim Einschlafen, erleichtere aber das Wachwerden und verstärke auf diese Weise auch den Erfrischungseffekt. Diese Wirkweise gelte allerdings nur in Kombination von Kurzschlaf und Kaffee, da Kaffee allein den Kurzschlaf nicht ersetze. Alternativ zum Kurzschlaf kann man sich aber auch an der frischen Luft ertüchtigen. Dies bringe den Kreislauf ebenso in Schwung. Zu berücksichtigen sei jedoch, dass beide Maßnahmen nur eine gewisse Zeit wirkten. Aus diesem Grund wird empfohlen alle zwei Stunden Pausen einzulegen.

Hintergrund der Kampagne „Vorsicht Sekundenschlaf!“ des DVR ist die Feststellung, dass Müdigkeit am Steuer ist ein unterschätztes Unfallrisiko im Straßenverkehr sei. In der Unfallstatistik werde Übermüdung für nur 0,5 Prozent als Ursache schwerer Unfälle deklariert, die Dunkelziffer liege laut Experten jedoch weitaus höher, da jeder Autofahrer der Gefahr des Sekundenschlafs ausgesetzt sei. Aus diesem Grund hat der DVR in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) im Dezember 2016 eine Aufklärungskampagne mit dem Titel „Vorsicht Sekundenschlaf! Die Aktion gegen Müdigkeit am Steuer.“ gestartet. Ziel ist es, alle Autofahrerinnen und Autofahrer für die Gefahren von Müdigkeit am Steuer zu sensibilisieren und präventive sowie akute Maßnahmen dagegen aufzuzeigen.