Was für ein Glückspilz: Erst im August 2016 war Christa Bracun (69) aus Moers bereits Studiokandidatin bei "BINGO!". Nur knapp ein halbes Jahr später traf sie erneut das große Glück: Der Computer hatte sie wieder als Studiokandidatin unter zehntausenden Mitspielern ausgelost.



Christa Bracun reiste am Sonntag mit ihrem Mann Friedhelm an. Dann wurde es Ernst für die sportbegeisterte Rentnerin aus Nordrhein-Westfalen. Christa gewann mit viel Wissen und ein wenig Glück im „BINGO!“-Quiz“ gegen einen Kandidaten aus Ladbergen im Kreis Steinfurt.



Schließlich bewies sie auch im „BINGO! - Duell“ gegen einen Telefonanrufer aus Hannover ihre Nervenstärke. Ihr verdienter Preis: Ein Möbel-Einkaufsgutscehin im Wert von über 2.400 €uro.



Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit den Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf.