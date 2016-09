Moers. Die Sommerpause hat endlich ein Ende! „Deine ü30 Party“ im ENNI Sportpark ist zurück! Passend zum Start der Partyreihe präsentiert sich das beliebte ü30 Eventformat unter dem Motto „Deine Stadt – Deine Leute – Deine Musik“ im Enni Sportpark Moers. Frischer, dynamischer und mit viel Liebe zum Detail geht es mit „Deiner ü30 Party am Samstag, den 17. September 2016 ab 20:00 Uhr in die nächste Runde. Die Resident DJ’s der „Deine ü30 Party“ Moers und gleich vier main Areas (Chart-Arena, Fox-Area, Deep House und die Clublounge) lassen keine Musikwünsche offen. Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Tickets gibt es zum Preis von 14,00 Euro inkl. aller Gebühren im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.viva-concepts.de.