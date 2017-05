Auf Einladung der Country & Western Friends Kötz 1982 e.V. gastieren am Mittwoch, den 24. Mai 2017 ab 20.00 Uhr im Pfleghofsaal, 89129 Langenau Chris Jones & The Night Drivers (USA). Support: The Munich String Band. Dieses Bluegrass Konzert steigt in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Langenau.



Chris Jones hat seine Band The Night Drivers 1995 ins Leben gerufen. Zuvor hatte der ausdrucksstarke Sänger, virtuose Gitarrist und anerkannte Songschreiber bei Dave Evans gespielt, bei der etablierten Formation Special Consensus, bei Whetstone Run und der Lynn Morris Band. Zusammen mit Ron Block Butch Baldassari und Mike Bub hatte Chris Jones darüber hinaus die Bluegrass Formation „Weary Hearts“ gegründet, mit der er bereits 1990 beim Kötzer Country Music Festival zu Gast war. Im Übrigen ist Chris Jones ein mehrfach von der International Bluegrass Music Association (IBMA) als bester Radiomoderator ausgezeichneter Gastgeber von Bluegrass-Sendungen beim Satelitenkanal „Bluegrass Junction“, der in den gesamten USA zu empfangen ist.

Mit „I Am A Wanderer“ und „All The Ways I’m Gone“ aus der neuen CD „Made To Move“ belegen Chris Jones & The Night Drivers seit Wochen die vordersten Plätze der Bluegrass Today Weekly Airplay Charts.

Songschreiber Jon Weisberger bedient in der Formation seit 13 Jahren den Kontrabass. Zuvor hatte er u.a. in den Bands von Harley Allen, Larry Cordle, Hazel Dickens, Jimmy Martin, Tony Trischka und Roland White gespielt. Mark Stoffel aus München, jetzt in Southern Illinois beheimatet, ist seit neun Jahren der Mandolinist der Night Drivers. Mit „Main Spring“ und „Shady Mix“ hatte er zuvor namhafte Bands in Deutschland. Neu dabei bei den Night Drivers ist Banjospielerin Gina Clowes, in Nachfolge zu Ned Luberecki, der in die Band von Becky Buller gewechselt ist. Auf Gina Clowes darf man sich besonders freuen, denn die Ausnahme-Banjospielerin aus Virginia trägt seit Februar 2016 neben sanften und harten Banjo-Läufen auch gesanglich zum neuen Erscheinungsbild der Band bei.



Gemeinsam sind Chris Jones & The Night Drivers eine der Top-Formationen des Bluegrass, die man sich im stimmigen Langenauer Ambiente nicht entgehen lassen darf. Zudem sich als support act die neu gegründete Munich String Band erstmals bei den Country & Western Friends Kötz vorstellt.



Info-Hotlines und Reservierungen: Website: www.cwf-koetz.de, e-mail: info@cwf-koetz.de