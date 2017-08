Trier, den 17.08.17 Zum ersten Mal präsentiert die Kulturkarawane vom 26.08. - 27.08.2017 in der Palaestra der Kaiserthermen das bunte Musik- und Kulturfestival "Überall & Hier".



"Überall & Hier", das ist das schönste, farbenfroheste und ungewöhnlichste Musik- und Kulturfestival im Moseltal. Denn endlich fasst die Kulturkarawane zusammen, was zusammen gehört: Musiker wie sie jedes Frühjahr auf dem Melodica Festival begeistern, bunte Handmade- und Aktionsstände wie auf dem Moselschätze Designmarkt oder dem Sterntaler Weihnachtsmarkt und die besten regionalen Rebenkünstler und Gourmet Küchenkollektive.



Ein großes Highlight am Samstag Abend ist der Auftritt der Band "von Brücken" (Duo) um die beiden Musiker Nicholas Müller, Ex Sänger bei "Jupiter Jones" und Tobias Schmitz, langjähriger Freund und Mitstreiter im Jones’schen Live Kader. Seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums „Weit Weg Von Fertig“ (FOUR/Sony Music) im Oktober 2015 sind sie nun auch in den Konzerthallen und Festivals der Republik unterwegs. Auf ihr erstes Konzert in ihrer Trierer Herzensheimat freuen sich die beiden Musiker ganz besonders.



Auch das weitere Line Up verspricht mit "Bender & Schillinger", "Lilly among clouds", "Hello Piedpiper", "Janitz" und vielen mehr zwei entspannte Konzerttage.



Neben der Musik bietet die Palaestra an den Kaiserthermen außergewöhnlichen Menschen und ihren Ideen viel Platz und Raum.

In Kooperation mit der Agenda 21 zeigt euch das Kulturkarawane Team wieviel Spaß Urban Gardening macht, und dass eine Geschichtenerzählerin auch Erwachsene in ihren Bann ziehen kann.



Besonders der Sonntag ist für Groß und Klein gleichermaßen geeignet.



Während Mama und Papa entspannt der Musik lauschen, vergnügen sich die Kleinen beim Märchenatelier oder einem Upcyling Workshop.

Und beim Lindy Hop Swingtanzworkshop spielt das Alter ohnehin keine Rolle!



Am Sonntag heißt es übrigens: Zahle, was du willst! Ein Eintrittsgeld wird lediglich empfohlen, die Besucher_innen entscheiden selbst, wieviel Ihnen die Veranstaltung wert ist.







Die Kulturkarawane ...

ist ein 2013 ins Leben gerufenes, gemeinnütziges Projekt der drei Karawanenführer Jochen Leuf, Aline Pichon, Toby Urban und jeder Menge fleißiger Mitreisender. In Trier, dem Moseltal und der Großregion möchten wir bunte Oasen der Alternativkultur schaffen wo sonst nur Wüste ist. Ein wenig Berliner, Kölner oder Münsteraner Flair zwischen Eifel und Hunsrück. "Alternativ" steht hierbei nicht für eine bestimmte Zielgruppe, sondern für generationenübergreifende Veranstaltungen jenseits des Massenkonsums und festgefahrener Strukturen. Wir veranstalten Konzerte in außergewöhnlichen Locations mit internationalen Songpoeten, fantasievolle Design- und Weihnachtsmärkte mit echtem Glühwein. Gerne tauschen wir unsere Kamele gegen einen Londoner Doppeldecker Bus und bringen Kunst und Kultur auf 40m² und vier Rädern. Interessiert? Dann folgt unseren Spuren.