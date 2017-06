Handgefertigte Kunstwerke von Lydia Oermann erweitern die begehrte Sammlung der Trierer Wertpapiere



Trier. Die für ihre ausdrucksstarken Siebdrucke bekannte Künstlerin Lydia Oermann ist Motivgeberin der neuen Edition der Trierer Kulturaktien. Dr. Andreas Ammer, Vorstandsvorsitzender der Trierer Kulturstiftung, und Vorstandskollegin Dr. Bärbel Schulte stellten gemeinsam mit der Künstlerin die Edition 2017 im Trierer Stadtmuseum vor. Die zwei neuen Werke der 12. Edition erweitern die einzigartige Sammlung zeitgenössischer Kunst Trierer Künstler auf nun 24 Motive. Mit dem Erlös der auf jeweils 250 limitierten, handsignierten Exemplare fördert die Bürgerstiftung generationsübergreifend Kultur und kulturelle Bildung in Trier.



Lydia Oermann hat eigens für die Bürgerstiftung zwei Kunstwerke mit Trierer Motiven gestaltet. Die 50 Euro Aktie ziert ein abstrahiertes Portrait von Karl Marx. Die 100 Euro Aktie zeigt eine skizzenhaft angelegte Ansicht der Benediktinerabtei St. Matthias. Die Bilder sind selbstredend, daher benennt die Künstlerin die Komposition beider Werke kurzerhand „Blue-Orange“.



Alle Exemplare der Kulturaktien hat Oermann im aufwendigen Siebdruckverfahren gefertigt. In dieser Produktionstechnik teilt der Künstler sein Motiv in einzelne Farbbilder auf. Für jede Farbe wird fotomechanisch eine eigene Schablone als Sieb erstellt. Durch diese Siebe werden die einzelnen Druckfarben nacheinander auf das hochwertige Büttenpapier aufgetragen. Das Motiv Karl Marx entstand aus vier übereinander gelegten Farbschichten, für die Benediktinerabtei St. Matthias wurden drei Farbaufträge angewandt.



Lydia Oermann hat in diesem Jahr nicht nur die Motive geschaffen, sondern auch alle Kulturaktien eigenhändig gedruckt. Ein besonderes Markenzeichen der Werke sind bewusst platzierte „Farbblitzer“, die durch das versetzte Drucken der Farbschichten entstehen. Sie lassen die Kunstwerke mehrdimensional erscheinen und sorgen für eine hohe Individualität jedes Exemplars.



Hauptberuflich arbeitet die studierte Lehrerin Lydia Oermann für die Landesakademie für Schülerkunst Baden-Württemberg als Pädagogin. Seit acht Jahren hat sie sich auf Inklusionskurse für Förderschulen spezialisiert und verbindet dort ihre Leidenschaft für die Kunst mit ihrem Berufswunsch zur Förderung von Kindern.



Diese Berufung war der sozial engagierten Künstlerin Motivation, der Kulturstiftung zwei Motive für die neuen Kulturaktien zu schenken. Triers Bürgerstiftung finanziert etliche Projekte der kulturellen Bildung für Kinder in sozialen Brennpunkten der Stadt. „Wenn hier mit Kunst und Musik Schlüsselkompetenzen ausgebildet werden können, dann investieren wir damit in die Zukunft unserer Kinder,“ so Vorstandsvorsitzender Andreas Ammer.



Kulturaktie Trier – das besondere „Wertpapier“ für die Kultur in Trier

Renommierte und vielfach ausgezeichnete Künstler gestalten seit 2006 die Jahreseditionen der Kulturaktie. Jedes Jahr erscheinen zwei neue Motive auf hochwertigem Büttenpapier, handsigniert und limitiert in einer Auflage von je 250 Exemplaren. Sie sind zu 50 bzw. 100 Euro an zehn Verkaufsstellen erhältlich, unter anderen in Geschäftsstellen der Sparkasse und Volksbank, in der Galerie G.B. Kunst, im Gut Avelsbach, in der Mayerschen Interbook, bei kunstundgegenstand Grewenig-Sauerborn, ebenso im Kulturbüro der Stadt Trier und im Bürgerbüro im Rathaus. Die bastelstube Leyendecker, das Atelier boesner und die Galerie Kaschenbach bieten zusätzlich die passende Rahmung an, von der sie jeweils eine Spende an die Bürgerstiftung leisten. Information und Bestellung sind auch möglich unter www.kulturstiftung-trier.de oder telefonisch im Agenturhaus unter 0651-46299000.



Kunst sammeln und Kultur in Trier fördern

Inzwischen sind die Kulturaktien zu begehrten Sammelobjekten geworden und weit über die Stadt hinaus bekannt. „Die Sammlung entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter und ist inzwischen mit der 12. Edition zu einer eindrucksvollen Kollektion zeitgenössischer Kunst unserer Region geworden“, so Andreas Ammer. „Jede Kulturaktie steht für kulturelle Teilhabe. Hier sind jedes Jahr viele Menschen als „Kultur-Aktionäre“ im gemeinsamen Engagement für Trier miteinander verbunden.“ Jeder Käufer leistet mit dem Erwerb der Kulturaktien einen aktiven Beitrag zur Stärkung der Kulturlandschaft in Trier. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf kommt der Förderung von Kunst, Kultur und kultureller Bildung in Trier zugute.



Verkaufsstellen der Kulturaktien Trier



- Atelier boesner, Castelforte-Straße 10 (passende Rahmung)

- Bürgeramt Trier, Am Augustinerhof 1

- Galerie Kaschenbach, Neustraße 60 (passende Rahmung)

- Gesellschaft für Bildende Kunst e.V., Domfreihof, im Palais Walderdorff

- Gut Avelsbach, Avelsbach 2

- Kulturbüro der Stadt Trier, Simeonstraße 55

- kunstundgegenstand grewenig-sauerborn, Palaststr. 13

- Leyendecker bastelstube, Saarstraße 6-12 (passende Rahmung)

- Mayersche Interbook, Kornmarkt 3

- Museumsshop Stadtmuseum Simeonstift, Simeonstraße 60

- Scholtes, Luxemburger Str. 236

- Sparkasse Trier, Simeonstraße 55

- Volksbank Trier, Viehmarktplatz 7



HINTERGRUNDINFORMATIONEN Kulturstiftung Trier



www.kulturstiftung-trier.de

Die Kulturstiftung Trier fördert im dreizehnten Jahr mit vielseitigen Projekten aktiv die Kultur in Trier und unterstützt Maßnahmen kultureller Bildung. Hierfür bündelt sie ehrenamtliches Engagement, Spenden und Zustiftungen. Die Förderungen durch die Stiftung sind so vielfältig wie das zu erhaltende Kulturangebot der Stadt. Es werden Kulturschaffende in der Planung und Umsetzung ihrer Projekte zum Teil finanziell, als auch beratend durch das professionelle Knowhow der ehrenamtlichen sogenannten KulturEngel unterstützt. Darüber hinaus ist die Kulturstiftung Trier auch Initiator der Förderinitiative KinderKulturFonds, die Kinder und Jugendliche im künstlerischen und kulturellen Wirken stützt. Die Bürgerstiftung hat mit der Kulturaktie Trier eine einzigartige Sammlung zeitgenössischer Trierer Kunst ins Leben gerufen, die in Jahreseditionen mit ausgezeichneten Trierer Künstlern realisiert wird. Der gesamte Erlös dient der Kulturförderung.