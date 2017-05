Der Trierer Christian Kaiser feierte gemeinsam mit seinem französischen Musikerkollegen Christoph Schoepp und rund 100 begeisterten Fans am letzten Aprilwochenende die Veröffentlichung ihrer ersten CD im Ducsaal in Freudenburg.

Ihren zweistündigen Auftritt mit etlichen Zugaben meisterten die Musiker mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz und einer mitreißenden Intensität, ganz pur ausgestattet mit ihren Stimmen und einer einzigen Gitarre. Das deutschfranzösische Duo ParisBerlin begeisterte mit einem überraschenden Mix unterschiedlicher Musikstile wie Pop, Elektro, Folk und Chanson, die beim Publikum sofort in die Beine gingen. Mit ihren zweisprachigen Songtexten heben sich die leidenschaftlichen Musiker von klassischen Sing- und Songwritern ab. An ihrem Premierenabend kam diese Mischung sofort gut an sowohl beim französischen als auch beim deutschen Publikum.

Die beiden Künstler sind auch persönlich eng befreundet – genau das merkt man im musikalischen Miteinander. Jeder lässt dem anderen Raum für seine Stärken. Improvisationen und Soli schaffen schnell die Atmosphäre einer Jazz Session. Deutlich wird das, wenn Sänger Chris Kaiser vor seinem Freund auf die Knie geht und dessen Gitarrensolo trommelnd auf seiner Gitarre untermalt. Den beiden gelingt es, mit ihrer Musik die Verbundenheit zwischen Deutschland und Frankreich zum Klingen zu bringen. Die bekannte Konzertlocation in Freundenburg, nahe der französischen Grenze, war der ideale Ort, um Fans beider Nationen im Konzert zusammen zu bringen. Angesteckt durch die Freude und Begeisterung der Musiker selbst, haben die Gäste lauthals mitgesungen und bis spät in die Nacht getanzt. Chris Kaiser nach der überwältigenden Reaktion der Gäste: „Auch in Zukunft möchte wir als deutschfranzösisches Duo mit unserer Leidenschaft für die Musik Grenzen überwinden und Menschen egal welcher Herkunft zusammenbringen.“