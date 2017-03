Sechs Service Clubs der Region haben gemeinsam am vergangenen Montag eine große Buchspende für junge Schüler auf den Weg gebracht. 18 Grundschulen in der Region Trier waren der Einladung gefolgt und hatten sich um Buchpakete für insgesamt fast 3.000 Schüler beworben.



Die rotarische Initiative "Lesen lernen - Leben lernen" - kurz 4L - will Leselust wecken. In ganz Deutschland schenken Rotary Clubs Schülern in sozialen Brennpunkten ihr ganz persönliches Lesebuch. Dafür stehen sieben, pädagogisch wirksame Titel für die Klassenstufen 1 bis 7 mit entsprechenden Lehrer-Handbüchern zur Verfügung. Für viele Kinder ist es das erste eigene Buch überhaupt.



Die Trierer Rotary Clubs Trier, Trier-Porta, Saarburg und Trier-Hochwald setzen das Förderprojekt zusammen mit dem Rotaract Club Trier, der Jugendorganisation in der internationalen Rotary-Bewegung, in Schulen der Region Trier um. Unterstützt werden Sie dabei vom Inner Wheel Club Trier, eine der größten internationalen Frauenvereinigungen mit über 103.000 Mitgliedern in 103 Ländern.



Bei 4L steht die Eigeninitiative der Kinder im Mittelpunkt. Die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Buch macht ihnen Freude und ermöglicht vielfältige Erlebnisse. Dies bringt den Kindern neben einer Verbesserung ihrer Leistung auch emotionalen und sozialen Gewinn. Parallel dazu erhalten die Lehrer professionell aufbereitetes didaktisches Material zur fächerübergreifenden Begleitung des Unterrichts. Manchmal entstehen sogar Theateraufführungen, Bilderausstellungen, Gedichte und vieles mehr. Die Resonanz bei Eltern und Schülern, bei Lehrern und Schulbehörden ist sehr positiv.



Das Projekt 4L wurde 2003 von Rotarier Helmut Falter und Inner Wheelerin Monika Schröder entwickelt. Ziel war eine nachhaltige Maßnahme gegen die „Pisa-Schwäche“ in Deutschland. Jeder weiß, welche Bedeutung Lesen von Büchern für Wissen, Bildung und Beruf hat. Das Projekt hat sich im Stärken der Schlüsselkompetenzen der Kinder nachhaltig bewährt. Über 900.000 Kinder konnten auf diese Weise bisher gefördert werden. Mehr Informationen zu 4L stehen unter www.rotary4l.org.



Finanziert wurde das LLLL-Projekt durch die Einnahmen des schon traditionellen Glühweinstandes der sechs Service Clubs auf dem Trierer Weihnachtsmarkt. Über die Volksfreund-Initiative „Meine Hilfe zählt“ wurde dieses Hilfsprojekt zusätzlich gefördert.

Ein besonderer Dank galt bei der Übergabe der Bücher dem Engagement der Lehrer. „Wir können Ihnen allen nur danken, dass Sie mit so viel Herzblut engagiert eintreten, um die Lesefreude bei unseren Kindern zu fördern. Wir stellen das Material - aber Sie sind die Vermittler und die Ermöglicher, dass Ihre Schüler mit der Freude am Lesen auch soziale Kompetenz und vermehrte Chancen in der Bildung vermittelt bekommen.“, bedankte sich Ulrich Zock, Präsident des Rotary Clubs Trier 2016/17, in seiner Rede bei den beteiligten Lehrkräften.

Die Service Clubs der Region Trier freuen sich, auch in den kommenden Jahren ihr gemeinsames Förderprojekt „Lesen lernen – leben lernen“ fortsetzen zu können, um die Bildung von Kindern mit Freude und Spaß zu fördern.