Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 19. Mai 2017



Rotaract Deutschland, eine der größten Wohltätigkeitsorganisationen für junge Erwachsene und Partner der internationalen Rotary-Bewegung, hat sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen in ganz Deutschland zu sozialem Engagement zu motivieren. Um die Lust am Helfen zu fördern, ver¬anstaltet Rotaract den Wettbewerb „Doing Good Challenge“. Das Besondere sind die thematische Offenheit, die Betonung von Teamgeist und die Förderung von kurzen, prägnanten Aktionen, die durch schnelle Erfolgserlebnisse die Grundlage für ein dauerhaftes Engagement legen sollen.



Unter dem Motto „Team up – Doing good feels good!“ sind Jugendliche ab 14 Jahren eingeladen, im Team eine Sozialaktion zu planen und durchzuführen. Die Aktionen sollen auf lokale Hilfsbedarfe ausgerichtet sein. Die gemeinnützigen Projekte können unterschiedliche Bereiche betreffen, je nach Interesse und Fähigkeiten der Jugendlichen.

Lust auf Helfen wecken



Rotaract möchte mit dieser bundesweiten Motivationskampagne ins Bewusstsein rufen, dass jeder etwas Gutes tun und sich in seiner Region engagieren kann. Neben der positiven Erfahrung, anderen zu helfen und etwas verändern zu können, winken den Gewinnern auch Preise wie ein zweiwöchiger Aufenthalt in den USA.

Bei der Betreuung der Jugendlichen arbeitet Rotaract Deutschland neben den eigenen ca. 170 Clubs mit über 3.000 Mitgliedern auch mit Schulen, Vereinen und Jugend¬organisationen zusammen. Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 19. Mai 2017.



Mit dem Wettbewerb beteiligt sich Rotaract an der Engage¬mentförderung in Deutschland. „Doing Good Challenge“ ist für den Deutschen Engagementpreis 2017 nominiert und konnte die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig, zur Übernahme der Schirmherrschaft für den Wettbewerb gewinnen. In ihrem Grußwort zum Wettbewerb fasst die Ministerin zusammen: „… sich für andere einzusetzen, etwas Gutes zu tun, ist nicht nur wichtig und sinnvoll, sondern kann großen Spaß machen … Die Doing Good Challenge ist eine gute Gelegenheit, soziales Engagement nicht nur kennen zu lernen, sondern selbst mitzugestalten und eigene Ideen zu entwickeln.“



Weitere Informationen unter: www.DoingGoodChallenge.de



Ansprechpartner Presse:



Rafael Voigt

Sprecher Rotaract Deutschland Komitee

Ressort „Soziales“ 2016/17

Von der Schütz Straße 6

66740 Saarlouis

r.voigt_amion@hotmail.com

+49 176 23151955



Andreas Laschke

Doing Good Challenge e.V.

Gerberstrasse 26

54290 Trier

anlaschke@aol.com

+49 172 1329417



HINTERGRUND Rotaract

Rotaract Deutschland ist eine der größten unabhängigen und selbstständigen Wohl¬tätigkeitsorganisationen für junge Erwachsene und als deren Jugend-organisation Partner der internationalen Rotary-Bewegung.

Seit der Gründung in den 1960er Jahren fördert der Service Club junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren aus verschiedenen Studienrichtungen, Berufen und unterschiedlichen politischen und religiösen Richtungen. Die Organisation umfasst weltweit ca. 10.000 Rotaract Clubs mit ca. 220.000 Mitgliedern in 178 Ländern. In Deutschland sind es mehr als 170 Clubs mit über 3.000 Mitgliedern und einem Netzwerk zu bundesweit mehr als 1.000 Rotary Clubs.