Endlich wieder in Trier mit neuem Programm: zwei Stunden orchestrale Meisterwerke klassischer und schottischer Musik, eine sinfonische Dichtung, Konzertmärsche und Klassiker der Filmmusik. Die 63 Spitzenmusiker des Musikkorps der Bundeswehr sind mit Deutschlands bekanntestem sinfonischen Blasorchester am 23. März wieder zu Gast in Trier.



Auf Einladung des Rotary Clubs Trier spielt das Musikkorps am letzten Donnerstagabend im März ein großes Benefizkonzert. Der Erlös kommt wohnungslosen Menschen in der Region Trier zu gute.

Bei jährlich rund 50 Konzerten begeistert das Musikkorps der Bundeswehr mit breit gefächertem Repertoire auf höchstem Niveau im In- und Ausland. Es ist einer der renommiertesten Klangkörper seiner Art und richtungsweisender Maßstab für die Blasorchestermusik. Das Konzertorchester begleitet Staatsempfänge des Bundespräsidenten und den protokollarischen Ehrendienst.



Der charismatische Dirigent Oberstleutnant Christoph Scheibling schafft mit seinem Musikkorps ein faszinierendes Zusammenspiel von internationaler Marschmusik und konzertanter symphonischer Blasmusik. Die musikalische Vielfalt ist beeindruckend. Bearbeitungen großer klassischer Werke, Originalkompositionen für Blasorchester, berühmte Filmklassiker, aktuelle Hits im großen Orchestersound stehen auf dem Programm der ausgebildeten Musiker.



Benefiz VERKAUFSAUSSTELLUNG



Die Caritas-Stiftung "Zeichen der Hoffnung" lädt am Konzertabend ab 18 Uhr zu einer Verkaufsausstellung mit einer Auswahl von Conrad Kleins Bildern im Foyer der Europahalle ein. Bilder und Zeichnungen können bereits ab 10 Euro direkt erworben und aus der Ausstellung mitgenommen werden.

Conrad Klein wurde 1912 in Trier geboren. Er war Autodidakt, erweiterte seine künstlerischen Fähigkeiten als Meisterschüler namhafter Künstler. Nach Abschluss eines erfolgreichen Berufslebens wandte er sich vollends der Malerei zu. Zu seinen Werken gehören Landschaftsmalerei und Stillleben, auch zahlreiche Skizzen und Zeichnungen. 2010 starb Conrad Klein im Alter von 93 Jahren. Er vermachte sein Vermögen der Stadt Trier mit der Auflage, dies zur Unterstützung wohnungsloser Menschen zu verwenden.

Mit dem Erlös wird das Hilfsnetzwerk des Caritasverbands Trier für wohnungslose Menschen in der Region unterstützt. An das Übernachtungsheim Benedikt-Labre-Haus mit Teestube ist auch eine Streetworkerin angebunden. Hier ergeben sich immer wieder kurzfristige Hilfebedarfe wie Kleidung oder Schlafsäcke. Im Langzeitwohnheim Haus Lukas leben alleinstehende Männer ohne eigene Wohnung. Gebraucht wird Unterstützung für medizinische Heil- und Hilfsmittel, die von Kostenträgerseite nicht übernommen werden. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Trier hilft wohnungslosen Frauen und Mädchen. Im Café Haltepunkt bestehen Übernachtungsmöglichkeiten, im Haus Maria Goretti ist eine Notaufnahme für Betroffene in Krisensituationen. Die Mitarbeiterinnen bieten psychosoziale Beratung und Alltagsbegleitung zum Entwickeln neuer Lebensperspektiven.



HINTERGRUND



Gastgeber des Benefizabends ist der Rotary Club Trier. Er ist seit seiner Gründung 1951 Teil des weltweit aktiven, sozial engagierten Netzwerks. Neben der Unterstützung von internationalen Projekten engagieren sich Rotary Clubs vor allem vor Ort im sozialen und kulturellen Bereich, auch mit Projekten in der Jugend- und Berufsförderung. Der RC Trier hat zurzeit 63 Mitglieder. Clubpräsident in der Amtszeit 2016/17 ist Ulrich Zock.



Eintrittskarten ab 16 Euro online über www.ticket-regional.de, Hotline 0651 / 97 90 777 oder in allen Vorverkaufsstellen der Region