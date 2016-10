Einzigartige Sammlung zeitgenössischer Kunst ausgezeichneter Trierer Künstler bis Ende Oktober im neuen Kunstraum „eigenART“



Seit 11 Jahren stehen die Kulturaktien für die Förderung von Kunst, Kultur und kultureller Bildung in Trier. 11 renommierte Trierer Künstler haben 22 Motive geschaffen und sich mit ihren Kunstwerken in den Dienst der Kulturförderung gestellt. Die Kulturstiftung Trier gibt jährlich zwei limitierte, handsignierte Editionen auf hochwertigem Büttenpapier in einer Auflage von je 250 Exemplaren heraus. Mit dem Erlös fördert die Bürgerstiftung das kulturelle und künstlerische Potenzial der Stadt. Nur selten ist es möglich, diese außergewöhnliche Ausstellung komplett im öffentlichen Raum zu sehen.



Kulturstiftung ist im Oktober zu Gast im neuen Kunstraum der Trier Galerie



Die Trier Galerie unterstützt die Kulturstiftung Trier bereits seit mehreren Jahren. Nun hat Trier Galerie Manager Benno Skubsch diese Partnerschaft ausgeweitet. „Wir freuen uns, der Kulturstiftung in ihrer Förderarbeit helfen zu können“, so der Wahltrierer. „Kultur ist immer auch Lebensqualität einer Stadt. Wir möchten unseren Beitrag leisten für ein reiches Kulturangebot. Daher sind wir gerne wieder Gastgeber dieser inhaltlich wie auch ideell außergewöhnlichen Ausstellung.“ Mit dem neu eingerichteten Kunstraum „eigenART“ im Basement bietet die Trier Galerie künftig das ganze Jahr über Trierer Künstler die Gelegenheit, im monatlichen Wechsel ihre Kunst auszustellen.



Kulturaktie Trier – das besondere „Wertpapier“ für die Kultur in Trier



Seit 2006 gestalteten die Künstler Werner Persy, Manfred Freitag, Bodo Korsig, Dieter Sommer, Waltraud Jammers, Rüdiger Kündgen, Guido Bidinger, der 2013 verstorbene Mario Diaz Suarez, Irmgard Weber, Martina Diederich und aktuell Clas Steinmann die Kulturaktien in limitierter und handsignierter Auflage von 250 Stück.

Jede Kulturaktie steht für kulturelle Teilhabe. Hier sind jedes Jahr über 300 Menschen als „Kultur-Aktionäre“ im gemeinsamen Engagement für Trier miteinander verbunden. Jeder Käufer leistet mit dem Erwerb der Kulturaktien einen Beitrag zur Stärkung der Kulturlandschaft in Trier.





Kunst sammeln und Kultur fördern – 10 Verkaufsstellen in Trier



Kunstliebhaber und interessierte Bürger können die Kulturaktien für 50 oder 100 Euro erwerben. Beliebt ist die Kulturaktie auch als Geschenk mit Mehrwert für Freunde, Bekannte oder Geschäftspartner.

Die Kulturaktien sind an zehn Verkaufsstellen erhältlich, unter anderen in Geschäftsstellen der Sparkasse, in der Galerie G.B. Kunst, im Gut Avelsbach, in der Mayerschen Interbook, bei kunstundgegenstand Grewenig-Sauerborn, ebenso im Kulturbüro der Stadt Trier und im Bürgerbüro im Rathaus. Die bastelstube Leyendecker, das Atelier boesner und die Galerie Kaschenbach bieten zusätzlich die passende Rahmung an, von der sie jeweils eine Spende an die Bürgerstiftung leisten. Information und Bestellung sind auch telefonisch möglich unter unter 0651-46299000. Auf der Internetseite www.kulturstiftung-trier.de stehen ausführliche Informationen und Bilddokumentationen über die geförderten Projekte der Bürgerstiftung.