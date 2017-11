Die Big-Band "Art of Music" präsentiert am 09. Dezember, 20 Uhr, in der Europahalle Trier zusammen mit vielen weiteren musikalischen Größen die große Benefiz-Gala EMOTION - »Art of Music presents "Great Ballads & Love Songs"«.



EMOTION ist DAS Benefizkonzert der Trierer Vorweihnachtszeit. Und bevor sie demnächst wieder die Noten sprechen lassen, lohnt es sich, die Zahlen sprechen zu lassen: 12.000 Besucher, 24 Stunden Musik und über 70.000 Euro Reingewinn für einen guten Zweck (nämlich die Integrative Kindertagesstätten Haus Tobias).

Binnen eines Jahrzehnts ist die Big Band ‚Art of Music‘ zum Klassiker in der Konzertlandschaft der Großregion aufgestiegen. Ihre Galarevue EMOTION in Triers Europahalle gehört mittlerweile zum Advent wie Spekulatius und Glühwein.

Am Samstag, 9. Dezember 2017, ist es wieder so weit. Unter dem Motto „Art of Music presents Great Ballads & Love Songs“ fährt das beliebte und bekannte Ensemble einmal mehr eine Broadway-, Soul-, Pop- und Hollywood-Gala auf, die auch mit der 12. Auflage faszinieren wird. Denn auch diesmal holen sich die 19 Musikerinnen Verstärkung aus dem Who-is-Who der hiesigen Musikszene. Mit der Sopranistin Kerstin Bauer (die u.a. bereits in der Carnegie Hall in New York gastierte und Ensemblemitglied von A.L. Webbers „Das Phantom der Oper“ in Oberhausen war) und dem Songwriter Youri Menna aus Paris setzt das Team um Orchesterchef Christian Botzet auf neue und außergewöhnliche Akzente.

Außerdem werden musikalische Größen und Publikumslieblinge wie die Sängerinnen Shirley Winter und Katharina Scherer, die Sänger Steff Becker, Daniel Bukowski und Christian Schmitt, der Gitarrist und Vokalist Werner Hertz sowie der Trompeter Markus Stoll bei dieser rauschenden Konzertgala wieder ihr Publikum begeistern. Für die zarten Zwischentöne sorgen die filigranen Streicher der Formation LARGO und für das vorweihnachtliche Flair modernste Video- und Lichttechnik. Durch den Abend führt die Conférencière Hannah Böhme.

In diesem Sinne: Nicht nur der Vorverkauf hat begonnen, sondern auch die Vorfreude: EMOTION - Art of Music presents Great Ballads & Love Songs, das wird eine Konzertgala mit Gänsehautgarantie. Eine Einstimmung aufs Weihnachtsfest, die Sie bewegen und anrühren wird. Wär doch schon der 9. Dezember!

Tickets sind in allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich. Tickethotline: 0651 - 7199 996.



