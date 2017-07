In nahezu jedem industriell verarbeiteten Lebensmittel befindet sich Zucker. Da, nach einigen Wissenschaftlern, Zucker im Gehirn ähnliche Bereiche wie Kokain stimuliert, sollten solche Lebensmittel gemieden werden. Aus Herrstellersicht ist es einfach, Kunden abhängig zu machen und so an sich zu binden, aber in Sportnahrung hat er wenig zu suchen. Für die individuell abgestimmte Sportnahrung gibt es im Blog von Zec+ Nutrition hilfreiche Artikel.



Wirkung von Zucker



Zucker besteht aus Glucose und Fructose. Er zählt dadurch zu den Kohlenhydraten und jedes Gramm enthält 17 Kilojoule. Somit hat der Stoff eine vergleichbare Energiedichte wie Proteine, hält aber nicht so lange satt.



Im Körper lässt Zucker den Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe schnellen, aber er sinkt danach schnell ab. Dadurch kommt nach einem Energieschub ein starkes Müdigkeitsgefühl, gepaart mit Erschöpfung. Zudem kann ein zu hoher Zuckerkonsum Krankheiten begünstigen, beispielsweise Typ II Diabetes. Der Entstehung dieser Krankheit kann man aber mit Supplements vorbeugen. Diese optimieren den Blutzuckerspiegel nach dem Training, sodass er nicht zu hoch ansteigt. Da zecplus ausführliche Rubriken zum Training und zur Ernährung bietet, ist es sinnvoll diese durchzulesen und auch zu berücksichtigen. Zec+ Nutrition ist auf diesen Gebieten ein Experte und informiert immer über neuste Erkenntnisse.



Neben diesen Krankheiten als Langzeitfolgen von übermäßigem Zuckerkonsum gibt es auch kurzfristige Folgen, wie Schlafstörungen.



Einfluss auf den Schlaf



Bei einer abendlichen Zuckeraufnahme ist der Blutzuckerspiegel abends sehr hoch und am Morgen niedrig. Nachts gerät der Körper in einen unterzuckerten Zustand, weshalb am Morgen Probleme mit dem Aufstehen folgen. Man fühlt sich träge und antriebslos. Daher werden proteinreiche oder fettige Nahrungsmittel abends empfohlen. Denn bei diesen schwankt der Blutzuckerspiegel weniger. Abhilfe können zudem auch gewisse Supplements, über deren jeweilige Funktion Zec+ Nutrition berichtet wird, vor dem Schlafen verschaffen, aber eine zuckerarme Sportnahrung ist langfristig gesehen die beste Möglichkeit.



Einfluss des Schlafes auf das Essverhalten



Aber nicht nur das Essen beeinflusst den Schlaf, sondern auch umgekehrt. Durch zu wenig Schlaf wird, nach neusten Erkenntnissen, das Verlangen auf Süßes und Fettiges am nächsten Tag gesteigert. Dabei ist die Anzahl der REM-Schlafphasen wichtiger als die Schlafdauer. Denn die Schlafdauer ist bei jedem individuell und liegt zwischen sechs und neun Stunden. Mit der richtigen Sportnahrung und Schlafdauer kann Zucker der sportlichen Leistung aber nichts anhaben.



