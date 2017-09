Das iPhone 6S gehört zwar nicht mehr zu den aktuellsten Modellen, für die nächsten Jahre wird der mobile Anwender damit aber noch alles machen können. Fällt es einem mit Pech aus der Hand, dann wäre der Displayschaden kein Garantiefall. Dennoch lohnt die Reparatur, wenn einfach bei Screen Shop das passende iPhone 6S Display bestellt und eingebaut wird. Die Preise von Screen Shop liegen deutlich unter dem UVP der Hersteller sowie Reparaturwerkzeuge und eine Anleitung schon bei liegen. Wer einen sauberen Arbeitsplatz und eine ruhige Hand mitbringt, der hat sein iPhone 6S Display schnell ausgetauscht und spart nicht nur Geld. Bei einem Neukauf vom Smartphone müsste dieses immerhin auch neu eingerichtet werden. Das kann einige Stunden oder sogar Nachmittage dauern, bis alle Apps installiert und alle Kontakte eingepflegt wurden. Wären auf dem alten iPhone noch ungesicherte Daten, wären diese ohne Reparatur sogar weg. Es geht also um mehr, als nur ein paar Euro zu sparen, wenn das iPhone mit Ersatzteilen von Screen Shop repariert werden.

Unter https://www.screen-shop.net/iPhone-6S-Display finden sich weiße und schwarze iPhone 6S Displays, in denen die Kleinteile bereits vormontiert sind. Das Display besteht immerhin aus mehreren Teilen, die sich nur vormontiert schnell und sicher einbauen lassen. Deswegen ist es eines der teuren Ersatzteile. Andere Ersatzteile wie die Kameralinse, der Home Button oder der Sim Kartenhalter kosten jeweils unter 10 Euro.

Wer den teuren Displayschaden umgehen möchte, der kann bei Screen Shop eine passende Schutzfolie für das Display oder eine passende Schutzschale finden. Geht doch einmal ein Kleinteil kaputt, ist es im Sortiment von Screen Shop immerhin erschwinglich. Wer sein iPhone 6S gut pflegt, der kann damit in den nächsten Jahren seinen mobilen Alltag meistern und es dann immer noch verkaufen. Sogar alte iPhones bringen noch gute Gebrauchtpreise und sind selbst defekt noch etwas wert.

Neben den Ersatzteilen für das iPhone 6S und andere iPhones gibt es im Sortiment von Screen Shop auch Ersatzteile für andere hochpreisige Smartphones. Aber gerade für iPhones gibt es viele verschiedene Ersatzteile, da es eine große Nachfrage dafür gibt. Mit Screen Shop gibt es weiterhin Displays für iPads und Notebooks. Auch hier lohnt die Reparatur nicht nur zum Erhalt der Daten und Einstellungen. Neben dem gesparten Geld ist es zugleich für die Umwelt gut, wenn teure Technikartikel länger genutzt und damit seltener neu gekauft werden. Gerade aufwändige Kleinelektronik ist in der Produktion ein wahres Umweltmonster. Mit den Ersatzteilen von Screen Shop werden tausende Smartphones repariert, da freut sich die Natur!