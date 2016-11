Die Kanaren werden als Segelrevier immer beliebter. Auch weil immer mehr Segler die alten Vorurteile über Wind und Wetter der Inselgruppe im Atlantik hinterfragen.



Die Beliebtheit der Kanaren als Revier zum Segeln steigt stetig. Das urwüchsige Meer rund um die Inselkette ist nicht nur als Trainingsmöglichkeit für Olympiateilnehmer beliebt. Professionelle Skipper nutzen es etwa als Trainingsrevier für Events wie das Volo Ocean Race. Letztlich dienen Sie natürlich auch als Brücke bzw. Startpunkt für Segler zur Atlantiküberquerung. Inzwischen entdeckt aber selbst der einfache Segler-Begeisterte die spanischen Inseln vor der afrikanischen Küste immer häufiger für sich.



Obwohl die Kanaren als „Inseln des ewigen Frühlings“ bekannt sind, waren es erstaunlich lang die Wetterbedingungen, die manchen Segler von einem Törn abhielten. Markus Mutter, Segelspezialist vom Yachtcharterer LAVA Charter, kann das nicht wirklich verstehen. „Die Törns sind wegen der tendenziell stabilen Wetterlage und den vorherrschenden Nordost-Winden sehr gut planbar.“, berichtet er aus seiner Erfahrung. Und er ergänzt „An den meisten Tagen gibt es einen kontanten Wind von 15 bis 20 Knoten.“ Eine Tatsache die klassisch als ideale Bedingung für Segler gilt.



Die Kanaren weisen beim Segeln einige Besonderheiten auf, darauf weist auch Mutter hin. So kann der Segler zwischen einzelnen Inseln der Inselgruppe durchaus in Beschleunigungszonen geraten. Diese sind jedoch auf Karten gekennzeichnet und daher vorhersehbar. Außerdem kann im Winter und Frühling, wenn der Wind stärker als im restlichen Jahr aus Süd-Ost kommt, das Kalima-Phänomen auftreten. Dann peitsch schon mal aus Richtung Sahara ein Sandsturm heran. Dass die Kanaren aber etwa aufgrund der Windbedingungen nur für erfahrene Segler interessant sind, hält der Mann von LAVA Charter dennoch für falsch. Er selbst könne auch von großen Wellen nicht berichten. „Alles halb so wild“, so Mutter und ergänzt: „Im Gegenteil, man kann gerade und vor allem auf den Kanaren bzw. rund um Lanzarote die schönsten Schwells des Atlantik erleben.“



Wer sich von den überholten Vorurteilen abschrecken ließe, so Mutter, würde sich ein einzigartiges Segelrevier entgehen lassen, konstatiert. Sowohl zu Wasser wie auch an Land gebe es hier eine einzigartige Flora und Fauna auf Inseln, die sich unabhängig voneinander komplettunterschiedlich entwickelt haben. Dies mache das Segeln um die Kanaren zu einem weltweit einzigartigen Revier und Erlebnis. Segler können hier immer noch viele Ecken finden, die touristisch faktisch unentdeckt sind.



Über LAVA Charter:

Das Yachtcharter-Unternehmen LAVA Charter ist mit seiner jungen und modernen Flotte spezialisiert auf exklusive Segeltörns rund um die Kanarischen Inseln. Als offizieller Repräsentant der Bavaria Yachtbau GmbH auf den Kanaren und Repräsentant für Dufour Germany, ist LAVA Charter vollständiger Eigner von 13 der 14 Yachten welche Kunden ab April 2017 an 2 Destinationen erwarten. Denn neben der Basis in der Marina Lanzarote in Arrecife mit derzeit acht werksneuen Yachten baut das Unternehmen aktuell eine zweite Destination auf Teneriffa auf. LAVA Charter ist 100%ige Tochtergesellschaft eines unabhängigen deutschen Familienunternehmens.



Ansprechpartner für die Presse

LAVA Charter S.L.U.

Marina Lanzarote, Calero Marinas, Local B0 Av. Olof Palme a/n, 35500 Arrecife / Lanzarote

Geschäftsführer: Michael Ranft, Projektmanagement: Matthias Raschke, CIF B76216753

Telefon: +49 7931/4983894

Internet: http://www.lavacharter.com

E-Mail: red@lavacharter.com