Am 10. Januar starteten in Hennef die Vorarbeiten zur umfangreichen Sanierung und Erweiterung am und im Carl-Reuther-Berufskollegs des Rhein-Sieg-Kreises. Nach den Sommerferien 2017 sollen die 2700 Schüler übergangsweise in den aufgestellten Containern unterrichtet werden können. Der Platz für die Container soll rund um das Gelände des städtischen Gymnasiums Hennef und des Carl-Reuther-Berufskollegs geschaffen werden. Der Rückbau der Skateranlage ist daher unumgänglich. Nach Darstellung Tim Hahlens, dem Leiter des Amtes für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft und Wohnungsbauförderung des Rhein-Sieg-Kreises, soll sie nicht ersatzlos gestrichen werden, sondern in unmittelbarer Nähe zum alten Standort noch in 2017 in etwas reduziertem Ausmaß errichtet werden. Nach Hahlens Darstellungen soll es – voraussichtlich 2019 – eine komplett neue Anlage geben, was Kreis und Stadt Hennef bereits vertraglich paraphiert haben sollen. Das Konzept der Realisierung will das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Hennef in enger Abstimmung mit den Nutzern erarbeiten.