Unter dem Motto „Augen auf – Tasche zu“ gab die Polizei NRW in einem landesweiten Aktionstag Informationen und Tipps gegen Diebstählen aus Taschen.

In Siegburg war der Info-Punkt im Untergeschoß des Bahnhofs, auf der Ebene der Linie 66. Zusammen mit Landrat Sebastian Schuster bestreiften Beamte der Landes- und Bundespolzei das Bahnhofsgelände, Beamte der Landespolzei auch dessen Zugangsbereiche. Dabei wurde auch das Gespräch mit den Bürgern gesucht. Unter den Augen der Pressevertreter gelang es dabewi sogar einen Passanten auf dem Bahnsteig derart abzulenken, dass diesem sein Smartphone aus dem scheinbar achtlos über die Schulter gehängten Rucksack entwendet werden konnte. Der Mann staunte nicht schlecht, als die deutlich erkennbaren Beamten ihn fragten, ob das „entwendete“ Smartphone nicht vielleicht seins wäre! Der Mann beteuerte zwar stets auf seine Sachen zu achten und potentielle Versuche garantiert zu bemerken, dass dem aber nicht ganz so sein konnte, zeigte ja die Demonstration. Na ja, jedenfalls gab der Mann zu, dass er aufgrund eines Telefonats mit einem anderen Smartphone wohl auch abgelenkt gewesen war. Aber darauf zielen Diebe ja ab! Sein „entwedetes“ Smartphone erhielt der Mann, der dann in den nächsten ICE Richtung Frankfurt/M. stieg, jedenfalls zurück. Mag der „Schock“ nachhaltige Wirkung haben!

Die Kampagne „Augen auf – Tasche zu“ startete im Spätsommer 2014 mit einer Aktionswoche und mehreren Schwerpunkttagen in verschiedenen Kreispolizeibehörden NRWs, an denen sich die KPB des Rhein-Sieg-Kreises seit Anbeginn beteiligte und die auch 2017 fortgesetzt werden soll. Wesentlicher Bestandteil ist die Vorbeugung. Die Bürger sollen darüber informiert und sensibilisiert werden, wie mit einfachsten Verhaltensänderungen die Gefahr Opfer von Tasschendiebstählen zu werden, erheblich reduziert werden kann. Im Mittelpunkt dabei: Wie gehen Diebe vor, wo werden sie bevorzugt aktiv.

Im Zuständigkeitsbereich der KPB Rhein-Sieg sind dies vor allem die Fußgängerzonen und Bahnhöfe in Siegburg und Troisdorf, gefolgt von Sankt Augustin, wobei bei letztgenanntem es insbesondere die Einkaufsmärkte sind. Mit deutlich kleineren Fallzahlen folgen dann die kleineren Gemeinden. Bevorzugte Tatorte sind demnach jene Orte, in oder auf welchen sich viele Menschen aufhalten, man also unentdeckt „arbeiten“ und schnell wieder in der Masse untertauchen kann. Wichtig dabei sind aber auch Flucht- oder Zugangswege, wie die Anbindung an Ausfallstraßen oder der öffentliche Personen-Nahverkehr.

In den seltesten Fällen handelt es sich bei den Tätern um sogenannte „Gelegenheitstäter“, sondern vielmehr um straff organisierte, außerörtliche Banden. In der Regel arbeiten diese arbeitsteilig, also zu mehreren. Nachdem ein potentiellees Opfer ausgespäht worden ist, wird eine Strategie „zurecht gelegt“, bei der die Täter dann die verschiedenen Aufgaben – Einkesselung, Bedrängung, Begehung, aber auch Beobachtung der Umgerbung und Versuch der Abdekung der Beobachtung - übernehmen. Wichtig dabei, dass das Stehlgut schnell über Mittäter „entsorgt“ wird, damit es nicht bei dem die Tat Begehenden gefunden werden kann.

Um die Bürger über die Tricks der Täter zu informieren, hat die Polizei NRW zudem einen Youtube-Kanal kurze Videos eingestellt, in welchen die verschiedenen Begehungsweisen anschaulich dargestellt sind. „Klassische“ Strategien sind etwa die Vorspielung von Notlagen oder hilflosen Zuständen, Verständigungsprobleme, aber auch die Herbeiführung von Ausnahmesituationen, etwa Notstopps von Rolltreppen und Liften oder Staus beim Ein- oder ausstieg aus Verkehrsmitteln in Verbindung mit Remplern.

Bekannt sind aber sicherlich auch die „Antanzversuche“ von zumeist aus Nordafrika stammenden Männern. Unter Vorgaukelung einer freudigen Stimmung wird das Opfer „angetanzt“ und umarmt und dabei Mobiltelefon/Smartphone oder Portemonnaie entwendet. Ganz neue Masche soll ein „Ronaldo-Trick“ bezeichneter Dribbel-Versuch sein, bei dem das Opfer mit einem imaginären Ball abgelenkt wird.

Bevorzugtes Strehlgut sind Bargeld, Geldkarten, Mobiltelefone/Smartphones und Tablets. Für das Opfer ist der materielle oder ideele Schaden dabei meist weitaus höher als der Wert des gestohlenen Gegenstandes. Bei einer gestohlenen Geldbörse mit Ausweis, Führerschein und Fahrzeugpapieren kommen neben dem Ärger über den Verlust nicht selten weitere Kosten für die Wiederbeschaffung von Ersatzdokumenten in Höhe von rund 150 Euro hinzu.

Kredit- oder EC-Karten werden von den Tätern oftmals schon leergeräumt, bevor die Opfer überhaupt den Verlust bemerken. „Erleichtert“ wird dies oftmals dadurch, dass Karte und PIN-Nummer zusammen aufbewahrt werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es wichtig sei die Karte(n) beim Bemerken des Verlustes unverzüglich zu sperren - über die zentrale Kartensperre 116 116! Anschließend sollten die Opfer sofort die Polzei aufsuchen und Anzeige erstatten. Die Beamten können dann die Karte auch für das Lastschriftverfahren sperren. Diese letztgenannte, KUNO genannte, Sperrung kann ausschließlich durch die Polizei veranlasst werden!