Leider ist verstärkt zu attestieren, dass einige Zeitgenossen zum einen nicht den Unterschied zwischen `mein´ und `dein´ ebensowenig zu kennen scheinen wie den Gebrauch jenes eigentlich von Geburt an mitgegeben Körperteils, das allgemein als Gehirn bezeichnet wird. Was ist da in Familien- und Schulsozialisation so heftig schief gelaufen? Denn wieso sonst kann es passieren, dass solche Subjekte Dinge zerstören, welche eigentlich der Allgemeinheit dienen?

Zwar wurde im vorliegenden Fall wurde ein Bushaltehäuschen demoliert in Siegen, aber solch Schäden durch hirnlosen Vandalismus passieren – leider – landauf, landab. Im vorliegenden Fall wurden die Glasscheiben zweier Haltestellenhäuschen mit einem Nothammer zerstört und richteten dabei einen Sachschaden von rund 2000 Euro an. Das Nachsehen haben nicht nur diejenigen, die bei Wind und Wetter in den Wartehäuschen Schutz suchen und durch höhere Fahrpreise des ÖPNV, sondern auch der Steuerzahler. Bleibt zu hoffen, dass nicht nur in Siegen die hirnlosen Subjekte dingfest gemacht werden können, sondern dann auch entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden und keine „Kuscheljustiz“ die ach so zu bemitleidenden“ Kriminellen dafür auch noch lobt und die eigentliche Schuld in der Gesellschaft sucht. Leider aber wird letzteres passieren, man kennt ja – leider - die deutsche Justiz!