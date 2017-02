Nach der erfolgreichen Premiere des Kreativ-Programms „Junge Kunst – neue Wege“ der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises im letzten Jahr mit mehr als 10000 Kindern und Jugendlichen zwischen vier und 18 Jahren will das Organisationsteam in diesem Jahr mit dem aktuellen Motto „Gemeinsam verwandeln“ anknüpfen. Alle beteiligte Künstler der Premiere sollen auch 2017 wieder mit dabei sein. Neben dem Bilderbuchmuseum Burg Wissem/ Troisdorf, dem Alanus Werkhaus/Alfter sowie dem Glasmuseum Rheinbach konnte mit der Kunstschule Meckenheim ein weiterer renommierter Partner gewonnen werden.

Über 40 Workshops sollen erneut vielfältige Anknüpfungspunkte für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 18 Jahren bieten. Eine Übersicht über alle Workshops, Veranstaltungen und Termine kann in Kürze auf der Homepage des Rhein-Sieg-Kreises abgerufen werden.

Die im Rahmen der Workshops entstandenen Werke präsentieren im Anschluss drei Ausstellungen: Einen Überblick über alle Werke bietet die Vernissage im Künstlerforum Bonn am 10. Juni außerdem wird die gemeinsame Ausstellung vom 30. September bis 15. Oktober im Siegburger Pumpwerk präsentiert. Eine Einzelausstellung mit den Ergebnissen aus dem von Hiltrud Westheide angebotenen Workshop wird im Rathaus Wachtberg zu sehen sein.