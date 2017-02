Wer kennt sie nicht, diese Situation; kurz vor der Autobahnbaustelle fährt ein Pkw auf der linken Spur, auf der rechten Spur vor ihm ein Lkw. Bei der Einfahrt in die Baustelle,. Als die Fahrstreifen durch auf die Fahrbahn aufgebrachte Markierungen schmaler gemacht sind, gerät der Laster aufgrund der reduzierten Fahrbahnbreite seines Fahrstreifens leicht über die Markierung der Fahrspur und kommt dem Auto bedrohlich nahe.

Solche und ähnliche Situationen ereignen sich nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl von Baumaßnahmen auf den Bundesautobahnen immer wieder zwischen Lkw und Pkw. Ursache sind oft Missverständnisse aufgrund mangelnden Wissens, etwa über die Besonderheiten des anderen Fahrzeugs. So sollten Autofahrer etwa wissen, dass Ein- und Ausfahrten von Autobahnbaustellen manchmal so eng sind, dass breite Lkw die Markierungslinie berühren oder geringfügig überfahren könnten und es daher besser ist, sie dort nicht zu überholen. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn Pkw-Fahrer kurz vor einer Ausfahrt im letzten Augenblick einen Lkw „schneiden“ und so zu einem riskanten Notbremsen veranlassen. Ein solches Verhalten von Seiten des Pkw-Fahrers ist nicht nur rücksichtslos, sondern zudem verboten, worauf der Deutsche Verkehrs-Sicherheitsrat (DVR), Bonn, ausdrücklich hinweist.

Aber nicht nur in den wärmeren Jahreszeiten, auch im Winter ist gegenseitige Rücksichtnahme geboten. Etwa dergestalt, dass Lkw-Fahrer bei Minusgraden vor Fahrtantritt Sorge dafür tragen, dass sich auf den Dächern der Lkw und Anhänger keine gefährlichen Eisplatten mehr befinden, die während der Fahrt herunterfallen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnten. Aber auch der Pkw-Fahrer kann bei frostigen Temperaturen entsprechende Sorgfalt walten lassen. So sollte er daran denken, dass beim Überholen und Vorbeifahren an einem Lkw aufspritzendes Wasser die Sicht behindern kann und dass Lkw und Transporter auf Brücken stärker von Einflüssen durch Seitenwind betroffen sind.