Manchen Menschen scheint wahrlich nicht mehr zu helfen sein. Und da beklage sich etwa noch einer über zurückgehende Hilfsbereitschaft oder die zunehmende Tendenz des „nicht Hinsehens“!

Obwohl augenscheinlich selbst nicht in der Lage sich selbst helfen zu können, aus welchen Gründen auch immer, attackieren sie Personen, welche sich dankenswerter Weise ihrer anzunehmen suchen, egal ob nun Ersthelfer oder Profis aus Rettungsdienst und Polizei!

Ein solch unfreundliches Verhalten zeigte unter anderem etwa eine Person in Siegen. Diese zeigte sich dann auch noch gegenüber Personen renitent und uneinsichtig, welche Vollstreckungsbeamten gleichzusetzen sind, welche der betreffenden Person im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes Hilfe leisten wollten! Dabei brachte die betreffende Person gegenüber dem für den Transport in ein Krankenhaus angefordertes Rettungswagenpersonal nicht nur Beleidigungen aus, zudem erhielt einer der Sanitäter von dem unter erheblichem Alkoholeinfluss stehenden Querulanten einen Schlag mit der Faust ins Gesicht. Sieht so neuerdings etwa Dankbarkeit aus? Und da beklage noch jemand, dass man zunehmend eine Tendenz des `nicht Hinsehens´ feststellt. Jeder, dessen Hilfsbereitschaft einmal derart „honoriert“ wurde, wird es sich beim nächsten Mal doppelt überlegen,m ob er sich noch einmal für einen hilflos oder sich in einer Notlage Befindenden einsetzt.