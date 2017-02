Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass davor nicht auf die perfide Maschen von Betrügern herein zu fallen. Das sei leider immer wieder der Fall. „Zielpersonen“ seien dabei immer wieder ältere Mitbürger, welchen vorgegaukelt werde, dass entweder Angehörige im Ausland in strafbare Handlungen verwickelt seien und man daher zur Begleichung von Anwaltskosten Geld in nicht unbeträchtlicher Höhe benötige, oder aber Gewinne dort abgerufen werden könnten. Ganz neu seien auch Versuche dies durch Vorspielung falscher Tatsachen (Polizist am Telefon, im Display `110´), eines in Aussicht stehenden Haftbefehls wegen des Verdacht der Kinderpornographie oder aber eines aufgrund vermeintlicher Aufzeichnungen zu erwartenden Einbruchs.

Die „richtige“ Polizei warnt vor dererlei Betrugsversuchen seitens der zumeist aus dem Ausland agierenden und sich hier Mittelsmännern bedienenden Kriminellen. Leider fallen einige ältere Mitbürger in Sorge um ihre Verwandten auf diese Maschen herein, nur hin und wieder verhindern etwa aufmerksame und hellhörig werdende Mitarbeiter in Banken eine Schädigung der Kunden.

Die Polizei empfiehlt bei dubios erscheinenden Anrufen weder persönliche Daten oder Informationen preis zu geben, stattdessen direkt auf zu legen und in jedem Fall zwecks Information den Polizeiruf `110´ zu tätigen.