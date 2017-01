Über 600 Einbürgerungen (603) gab es 2016 im Rhein-Sieg-Kreis. An sechs feierlichen Terminen erhielten die Neubürger ihre Urkunden. Aus den Händen von Landrat Sebastian Schuster, Kreisdirektorin Annerose Heinze oder dem Neubürgerbeauftragten des Rhein-Sieg-Kreises, Ludwig Neuber, erhielten 345 Mädchen und Frauen sowie 258 Jungen und Männer ihre Einbürgerungsurkunde. Sie zählen mit ihren unterschiedlichen Herkunften nun zu den rund 170 verschiedenen Nationen an Rhein und Sieg. Im vergangen Jahr kamen die Neubürger aus 82 Staaten, Spitzenreiter die Türkei, 114 Neubürger hatten zuvor diese Staatsangehörigkeit. Die meisten der Eingebürgerten leben nun in Sankt Augustin (101), gefolgt Siegburg (82) Hennef (54) und Niederkassel (46).

Von den 603 neuen Staatsbürgern wurden 199 bereits in Deutschland geboren, was einer Quote von 33 Prozent entspricht. Damit bewegt sich der prozentuale Anteil der hier geborenen Eingebürgerten bereits im sechsten Jahr in Folge zwischen der 30- und 40-Prozentmarke. 97 derjenigen Personen, welche die Frage nach ihrer Staatsangehörigkeit nun mit „deutsch“ beantworten können, zählen zu den U18, also den unter 18-jährigen, den Minderjährigen, was einer Quote von 16 Prozent entspricht.

Bei den Einbürgerungen des Kreises nicht erfasst sind die der Stadt Troisdorf, da diese als „Große kreisangehörige Stadt“ mit eigener Ausländerbehörde eigene Einbürgerungen vornimmt.

Neben der Einbürgerung werden auch „Staatsangehörigkeitsausweise“ beantragt, welche urkundlich belegen, dass der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit definitiv besitzt. Solche Staatsangehörigkeitsausweise werden etwa für die ärztliche Approbation, das ein oder andere Staatsexamen oder den Empfang bestimmter Leistungen ausländischer Staaten benötigt. 66 solcher Staatsangehörigkeitsausweise wurden 2016 nach eingehender Prüfung ausgestellt.