Religionsunterricht muss nicht dröge sein. Dass es auch anders geht, zeigen etwa die Schüler der Höheren Handelsschule und der Gymnasialen Oberstufe des Berufskollegs Siegburg. Mit ihrem Los- , Keks- und Kuchenverkauf sowie einer Waffelbäckerei Ende erzielten sie Ende 2016 stolze 1.186,95 Euro. Im Rahmen des Schulprojekts „Lichtbringer“ wurde damit erstmalig die 1.000-Euro-Grenze übertroffen geknackt. Der Betrag kommt der Aktion „Lichtblicke e.V“. zugute. Die Spendeneinnahmen kommen Kindern und Familien in NRW zugute, die unverschuldet in Not geraten sind.

Unter der Leitung Ihrer Lehrerin und mit Unterstützung einer Referendarin organisierten und realisierten die Klassen eine Spendenaktion mit Tombola. Ein offenes Ohr für die Schüler hatten dabei zahlreiche lokale Unternehmen, als die Schüler in ihrer Freizeit auf Preisakquise gingen. So stellten etwa das Siegburger Fitnesskonzept „Die Kiste“ und die Hennefer Tanzschule Lars Stallnig sportliche Hauptgewinne zur Verfügung. Weiterhin verkauften die Schüler liebevoll verpackte Kekstüten, deren Inhalte von einer großzügigen Keksspende der Windecker Kochs-Backstube stammten.