Am 15. Februar besteht im Rahmen einer Veranstaltungsreihe 2017 für Interessierte die Gelegenheit zum Besuch mit Führung einer Ausstellung in der Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn. Andrea Raffauf-Schäferach wird durch die Ausstellung: „Eine kurze Geschichte der Menschheit. 100.000 Jahre Kulturgeschichte“ führen. Die Exponate der Ausstellung erzählen die Geschichte der Menschheit von ihrem Aufbruch in die Zivilisation bis in die Gegenwart. Dabei wird etwa erörtert, warum der Neandertaler ausstarb und ob dem Eisbären ein ähnliches Schicksal drohen könnte. Zu den Objekten gehören etwa unter anderen die ältesten bekannten Überreste einer Feuerstelle, die frühesten Zeugnisse für den Gebrauch von Schrift und Ziffern, das Faksimile einer Abschrift der Zehn Gebote sowie eine Ausgabe der Gutenberg-Bibel.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, eine Anmeldung daher zwingend erforderlich. Anmeldung im Kreisarchiv oder unter Fvgedenkstaette@rhein-sieg-kreis.de. Die Teilnehmer treffen sich dann am 15. Februar in der Eingangshalle der Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn.