Im vergangenen Jahr gab es so manch großes Jubiläum zu feiern. 34 Personen feierten „runde“ 100 Jahre alt, darüber hinaus feierten 23 ihren 101., 18 ihren 102., sieben ihren 104. und drei gar ihren 105. Geburtstag. Macht insgesamt 85 Bürger, welche auf 100 Jahre oder mehr zurückblicken können. All sie können auf eine Zeitspanne voller spannender Ereignisse und Umbrüche zurückschauen – Motorisierung, Industrialisierung, wirtschaftliche Depression, zwei Weltkriege, diverse andere Kriege und politische Spannungen, den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die Spaltung und Einigung Europas und der Welt, der Globalisierung und Digitalisierung.

Aber auch bei den Ehejubiläen gibt es bemerkenswertes. So steigt seit Jahren die Zahl derjenigen, die 50 Jahre oder länger miteinander verheiratet sind. In 2016 feierten 1.521 Paare Goldhochzeit. 501 Paare waren 60 Jahre verheiratet, 130 gar deren 65. Aber damit nicht genug, 13 Paare konnten den seltenen Stand der Gnadenhochzeit von 70 Ehejahren, feiern. Während nach einem Höchststand 2015 (1537) die Zahl der goldenen Ehejubiläen leicht zurück ging (1521), stieg die des diamantenen (60 Jahre) im gleichen Betrachtungszeitraum von 444 auf 501, die des eisernen (65 Jahre) von 113 auf 130. Besonders beachtlich aber sicherlich ist die Zahl derjenigen Paare, die seit 70 Jahren geehelicht sind, die sich von sechs auf 13 mehr als verdoppelte.