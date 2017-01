Im vergangen Jahr wurden neun Personen, vier Frauen und fünf Männer, im Rhein-Sieg-Kreis für ihr Engagement im humanitären, karitativen, kulturellen, sozialen, kommunalpolitischen oder gewerkschaftlichen Bereich sowie die Kriegsgräberfürsorge ausgezeichnet. Zwei von ihnen erhielten das Verdienstkreuz am Bande, sieben die Verdienstmedaille. Acht Ordensinsignien wurden durch einen Repräsentanten des Rhein-Sieg-Kreises überreicht, eine durch den Bundesinnenminister in Berlin.

Der Vorschlag zur Verleihung des Verdienstordens, kann von jedem erfolgen, formlos unter anderem bei der Kreisverwaltung abgegeben. Neben den Angaben zur Person müssen Art und Umfang der besonderen Verdienste aufgeführt und gegebenenfalls Referenzpersonen genannt werden. Die Auszeichnung wird in acht verschiedenen Stufen von der Verdienstmedaille beziehungsweise dem Verdienstkreuz bis hin zur Sonderstufe des Großkreuzes verliehen, für politische, wirtschaftlich-soziale, geistige oder soziale und karitative Leistungen sowie für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland. Grundlegend dabei ist, dass die ehrenamtliche Tätigkeit mit großem persönlichem Einsatz unter Zurückstellung eigener Interessen längere Zeit ausgeübt worden sein muss.