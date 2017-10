Am 19. Oktober präsentierte Rainer Land, Kreiskulturamtsleiter und federführender Redakteur im Beisein zahlreicher Autoren das neue Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises (Ausgabe 2018).

Zum 33. Mal befasst sich das Jahrbuch mit einer Facette historischer Entwicklung aus und im Kreis. Damit ist es nach Darstellung Lands sicherlich ein interessantes Nachschlagewerk, dass (wieder einmal) neben aktuellen Daten und Fakten so manch Wissenswertes aus der Region zutage fördert.

2018 setzt das Buch den Schwerpunkt auf „Dörfer und ihre Geschichten“. Dabei wirft es einen Blick in die ländlichen Strukturen des Kreises, die nach wie vor weite Teile prägen und das Leben beeinflussen. Selbst in Bereichen, die aufgrund der Entwicklung der Kreis ein eher städtisches Gesicht bekommen haben mag, sind alte Dorfstrukturen mitunter doch noch weiterhin spürbar.

In ihren jeweiligen Beiträgen widmen sich 32 Autoren in 30 Beiträgen einem breit gefächerten Themenkreis. Etwa der „Wiederentdeckung der Heimat“ (Margret Datz), über „Dörfliche Miniaturen aus dem Vorgebirge“ (Horst Bursch), der „Walburgiskapelle in Walberberg“ (Hans Grugel), der sprichwörtlichen Kirche im Dorf in „Impekoven“ (Johannes Wilde) und der „Kirche im Dorf und in der Stadt – St. Anna Hangelar“ (Claudia Maria Arndt, „Fotograf Peter Bouserath – Chronist der Nachkriegszeit“ (Antje Winter), „Tone und Töne aus Lüftelberg“ (Walter J. Dick und Anne Faßbender), „Dorfgeschichten“ (Willi Wilden), „Kloster Heisterbach als eine ländliche Kultur- und Kultstätte“ (Hermann-Josef Roth), „Niederkassel – die junge alte Stadt am Rhein“ (Josef Schnabel), „Haus Orth in Niederwennerscheid“ (Dieter Sieber-Gasper). Dargestellt wird aber auch der Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“, der jetzt „unser Dorf hat Zukunft“ heißt. Beate Klüser stellt Intention und Entwicklung im Kreis vor. Hans-Peter Hohn beleuchtet die Erfolgsgeschichte von Ruppichteroth-Ort, der auf Landes- und Bundesebene erfolgreich war, ergänzt um Elke Lindhorsts Beitrag „Erfolg auf ganzer Linie“. Strukturwandel und Veränderungen stehen im Mittelpunkt bei „der Dorfweiher von Winterscheid – vom Brandweiher und Seuchenherd zum Schmuckstück“ (Peter Schmitz), „Wasserversorgung in Hatterscheid – bürgerschaftliche Selbsthilfe“ (Herbert Klein), „Herchen an der Sieg: ein Dorf gestern – heute – morgen“ (Wolf-Rüdiger Weisbach).

Abgerundet werden die Beiträge durch einen Überblick des Fotowettbewerbs „Meine schönste Kreisecke 2016“, das „15. Schultheater-Festival `spotlights´, einen Bericht über den 54. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ sowie „Streiflichter“ der wichtigsten Fakten von Juli 2016 bis Juni 2017 sowie eine Übersicht über Personen aus dem Kreis, denen in diesem Zeitraum der `Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland´ verliehen worden ist.

Erhältlich ist das 223 Seiten starke `Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises´ 2018 (Auflage 3.500 Exemplaren) in allen Buchhandlungen zum Preis von 13,50 Euro – sicherlich ein ideales Weihnachstgeschenk.

Schon jetzt wurde auch das Thema für das nächste Jahrbuch (2019) bekannt gegeben, da sich dann zum 50. Mal jährt, dass der Rhein-Sieg-Kreis ausgerufen wurde.