Nach 50 Stunden an der Nähmaschine haben Tanja Leonhard aus Achtelsbach (Kreis Birkenfeld) und Katharina Haupenthal aus Dudweiler aufgehört zu zählen… Die beiden Frauen und weitere zehn Nähbegeisterte hatten sich zusammengeschlossen, um Selbstgenähtes zu verkaufen. Das Ziel: Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke durch eine Geldspende zu unterstützen. Zusammengekommen sind so 563 Euro.



„Es sind Ideen und Initiativen wie die Spendenaktion Plotterpünktchen, die es möglich machen, dass wir die Registrierung junger Stammzellspender kostenlos anbieten können“, freut sich Susanne Morsch, Vorstandsvorsitzende der Stefan-Morsch-Stiftung. Vom Jeansmäppchen bis zum Babystrampler konnten Facebook-Nutzer mehr als 30 handgearbeitete Geschenke ersteigern. Susanne Morsch ist begeistert von der Idee und würdigt die viele Arbeit, die hinter diesem Spendenprojekt steckt: „Die Aktion zeigt: Jeder kann helfen! Der Kampf gegen den Blutkrebs ist Teamarbeit. Jede Unterstützung ist richtig und wichtig.“



Tanja Leonhards und Katharina Haupenthals Engagement ist ein gutes Beispiel dafür, wie man auch neben der Registrierung als Stammzellspender ganz konkrete Hilfe für Leukämiepatienten leisten kann. Die Stefan-Morsch-Stiftung setzt Spendengelder vor allem für die Registrierung von neuen Spendern ein. Darüber hinaus hat sich die gemeinnützige Stiftung zum Ziel gesetzt, Patienten und ihren Angehörigen zur Seite zu stehen. Die Stiftung gibt im Notfall finanzielle Hilfen. So können ungedeckte Kosten des Patienten, die durch eine Leukämie-Erkrankung entstanden sind und zu einer wirtschaftlichen Notlage geführt haben, übernommen werden.



Tanja Leonhard und Katharina Haupenthal sind zur Spendenübergabe in die Stiftung nach Birkenfeld gekommen. Sie haben die 563 Euro weitestgehend aus eigener Tasche auf mehr als 600 Euro aufgerundet. Spendengeld, das sie in die Zukunft von Patienten investieren, um ihnen eine Chance auf Leben zu geben.



An der Nähmaschine waren auch: „Kleine Emma“, „CreaDoodle“, „Das Nähwerk“, „Anderlsartig“, „Du Rübe“, „Tigerkäfer“, „Sani`s Bunter Laden“, „Tante Tom“, „MeLu“, „Samis Nähwelt“, „LilBro“, „Sara & Tom“, „EmmaPünktchen“.







Spendenkonto der Stefan-Morsch-Stiftung: Kreissparkasse Birkenfeld, IBAN: DE35 5625 0030 0000 0797 90 SWIFT-BIC: BILADE55XXX



Die Stefan-Morsch-Stiftung mit Sitz in Birkenfeld ist die erste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Unter dem Leitmotiv “Hoffen – Helfen – Heilen“ bietet die gemeinnützige Stiftung seit 1986 Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke. Hauptziel der Stiftung ist, Menschen zu werben, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. So werden täglich Stammzell- oder Knochenmarkspender aus der stiftungseigenen Spenderdatei von mehr als 450 000 potentiellen Lebensrettern weltweit vermittelt.